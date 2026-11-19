Praėjusią vasarą Prancūzijos krepšinio legenda treniravo šios šalies 17-mečių rinktinę, o 2027-aisiais darbuosis su talentingiausiais 19-mečiais.
Prancūzijos 17-mečiai šią vasarą vykusioje Pasaulio taurėje pralaimėjo ketvirtfinalį prieš turkus ir finišavo penktoje vietoje.
Tuo tarpu 2008-aisiais gimusių vaikinių karta iškovojo Europos čempionato bronzą ir kitą vasarą varžysis Pasaulio 19-mečių pirmenybėse. Lietuvos 18-mečiai liko vos 11-uoti ir į šį turnyrą neprasimušė. Pirmenybės Čekijoje vyks vos pasibaigus klubiniam sezonui – birželio 26-ąją–liepos 4-ąją.
T.Parkeris pirmąjį sezoną dirba vyriausiuoju treneriu profesionaliame krepšinyje – jis laiko Vilerbano ASVEL šturvalą.
Eurolygoje Prancūzijos klubas užima 16-ąją vietą (4/8), nacionalinėse pirmenybėse dalinasi trečiąją vietą (6/2). T.Parkeris yra vienas klubo bendrasavininkių bei užima prezidento pareigas.
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