S.Lukošius nerungtyniavo, o I.Brazdeikis per 17 minučių pelnė 7 taškus (1/3 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, po sykį prasižengė ir suklydo bei surinko 9 naudingumo balus.
Nugalėtojams Amine’as Noua (5/8 dvit.) ir Davidas Kravishas (8 atk. kam.) pelnė po 16 taškų, Tyleris Kalinoskis surinko 13.
Pralaimėjusiems Zedas Key’us įmetė 15 taškų (7 atk. kam.), Jakubas Tuma surinko 12 (4/6 trit.).
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