Jaunimo grupėse Lietuvos porų pergalės ir medaliai
WDSF jaunimo standartinių šokių grupėje tarp aštuonių porų nugalėjo Vincentas Stalionis ir Viltė Šiaulytė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“ ir Alytaus „Tarptautinė menų akademija“). Finale jie laimėjo lėtą valsą ir lėtą fokstrotą, už tango bei Vienos valsą buvo įvertinti antrosiomis vietomis, o už kvikstepą – trečiąja. Sidabro medalius iškovojo Benas Norkus ir Amadėja Kurtkutė (Šiaulių „Šypsena“), finale laimėję tango. Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance“) užėmė 4 vietą ir geriausiai pasirodė kvikstepe, kuriame buvo įvertinti pirmąja vieta. Arijus Vaclovas Jonušas ir Lėja Jesevičiūtė (Telšių „Vėlunga“) galutinėje įskaitoje užėmė 6 vietą.
Dar daugiau Lietuvos porų varžėsi jaunimo Lotynų Amerikos šokių grupėje. Tarp 11 duetų nugalėjo Georgii Khvostov ir Kamila Daniškevičiūtė (Vilniaus „Šokio technikos akademija“), laimėję sambą, ča ča ča, rumbą ir pasodoblį. Džaive pirmąją vietą pelnę Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova iškovojo sidabro medalius, o Arijus Vaclovas Jonušas ir Lėja Jesevičiūtė, už visus penkis šokius įvertinti trečiosiomis vietomis, pasipuošė bronza. Tame pačiame finale Benas Norkus ir Amadėja Kurtkutė užėmė 4 vietą, o Kristupas Buta ir Milda Gimbutaitė (Vilniaus „Spindulys“ ir Kretingos „Ritmas“) – 5 vietą.
Jaunių II grupėse Lietuvos poros lipo ant apdovanojimų pakylos
DSE „Children Grand Prix“ jaunių II standartinių šokių grupėje tarp 13 porų nugalėtojais tapo Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“). Lietuvos duetas finale buvo nepralenkiamas visuose penkiuose šokiuose. Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė (Klaipėdos „DS dance“) už visus penkis šokius buvo įvertinti trečiosiomis vietomis ir iškovojo bronzos medalius. Finale taip pat šoko Edgaras Šidiškis ir Oleksandra Boiko (Klaipėdos „Tendance“), užėmę 4 vietą, bei Martynas Šalenga ir Austėja Palaimaitė (Vilniaus „DaVi“), likę 5-i.
Jaunių II Lotynų Amerikos šokių grupėje visas tris prizines vietas užėmė Lietuvos poros. Georgii Khvostov ir Kamila Daniškevičiūtė laimėjo visus penkis finalo šokius ir iškovojo jau antrąją dienos pergalę. Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė pelnė sidabro medalius, o Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor – bronzą. Finale taip pat varžėsi Matėjus Puišė ir Tėja Pliavgaitė („SoDance“), užėmę 5 vietą, bei Valdas Vaišvyla ir Veronika Chmeliova („Tandem“ ir Klaipėdos „Tendance“), likę 6-i.
Jaunių I grupėje pergalė ir dar trys medaliai
DSE jaunių I standartinių šokių grupėje tarp 12 porų nugalėjo Mantvydas Švambaris ir Lėja Kasparaitė (Šiaulių „Šypsena“). Jie laimėjo Vienos valsą, lėtą fokstrotą ir kvikstepą, o už lėtą valsą bei tango buvo įvertinti antrosiomis vietomis. Pastaruosius du šokius laimėję Kajus Norkus ir Danielė Andrulytė (Šiaulių „Šypsena“) iškovojo sidabro medalius. Laurynas Lisovas ir Eva Marija Ivanenko (Vilniaus „Šokio technikos akademija“) finale užėmė 5 vietą.
Lotynų Amerikos šokių grupėje, kurioje varžėsi 14 porų, Mantvydas Švambaris ir Lėja Kasparaitė dar kartą lipo ant apdovanojimų pakylos ir iškovojo sidabrą. Benas Linevas ir Simona Jefimenkaitė (Kauno „Tvistas“ ir Jonavos „Bonus“) pelnė bronzos medalius, Kajus Norkus ir Danielė Andrulytė užėmė 4 vietą, Danielius Ribokas ir Saulė Linevaitė (Vilniaus „DaVi“ ir Kauno „Tvistas“) – 6 vietą, o Armandas Maziliauskas ir Rachelė Gibiežaitė (Klaipėdos „DS dance“) – 7 vietą.
Jaunučių grupėse gausus Lietuvos porų būrys finaluose
DSE jaunučių standartinių šokių grupėje tarp 14 porų į septynių duetų finalą pateko net keturios Lietuvos poros. Tautvydas Tarvydas ir Riana Bružinskaitė („Klaipėdos šokių akademija“) užėmė 4 vietą, Jonas Vaitkevičius ir Sofija Chmeliova (Klaipėdos „Tendance“) – 5 vietą, Lukas Kontrimas ir Guoda Vaserytė (Kretingos „Ritmas“) – 6 vietą, o Oskaras Vaivada ir Kamilė Šikšniūtė (Mažeikių „Sway and Swing“) – 7 vietą.
Jaunučių Lotynų Amerikos šokių grupėje tarp 13 porų Elijus Rudys ir Vakarė Bergner (Šilutės „Kubana“) iškovojo bronzos medalius. Tautvydas Tarvydas ir Riana Bružinskaitė užėmė 4 vietą, o Jonas Vaitkevičius ir Sofija Chmeliova – 5 vietą.
Solo varžybose visas podiumas atiteko Lietuvos šokėjoms
WDSF jaunių II solo Lotynų Amerikos šokių grupėje visas tris prizines vietas užėmė Lietuvos atstovės. Nugalėtoja tapo Mariia Oliinyk (Klaipėdos „TenDance“), laimėjusi visus penkis šokius. Sidabro medalius iškovojo Žemyna Žlibinaitė (Telšių „Vėlunga“), o bronzą pelnė Rusnė Šaulytė (Klaipėdos „DS dance“).
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