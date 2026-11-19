30 metų serbas prie komandos prisijungė 2024 metų vasarį. Pirmąjį sezoną jis tapo Lietuvos čempionu, o 2025-aisiais su komanda iškovojo LFF supertaurę.
Per tris sezonus N. Mihajlovičius sužaidė 72 oficialias rungtynes ir pelnė 8 įvarčius. Lietuvos čempionate jis pasirodė 61 kartą, UEFA turnyruose – 8, LFF taurės ir supertaurės rungtynėse – 3 kartus.
„Tiesiog noriu paprastai ir nuoširdžiai pasakyti AČIŪ už viską!“, – atsisveikinimo žinutėje rašė futbolininkas.
Ryškiausias jo momentas komandoje – istorinėse rungtynėse priešTbilisio „Dinamo“ vartus pelnytas įvartis. Liepos 30 dieną Vilniuje po keitimo pasirodęs N. Mihajlovičius 88 minutę pelnė šeštąjį „Žalgirio“ įvartį ir persvėrė bendrą poros rezultatą. Žalgiriečiai tą vakarą triumfavo 7:2, atsitiesė po svečiuose patirto pralaimėjimo 0:3 ir žengė į kitą UEFA Konferencijų lygos atrankos etapą.
„Žalgiris“ dėkoja N. Mihajlovičius už tris sezonus kartu, indėlį į komandos pergales ir linkime sėkmės tolesnėje karjeroje.
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