Ypač sėkmingas sezonas buvo Lietuvos mini ralio čempionate, kuriame „Viada-Multi FX“ komanda iškovojo pirmąją vietą komandinėje įskaitoje. Prie šio triumfo svariai prisidėjo Gedimino Mickaus ir Malvinos Šlėnytės ekipažas, tapęs savo klasės čempionais. Dar vieną prizinę vietą komandai pelnė Egidijus Savičius, savo klasėje užėmęs trečiąją vietą.
Pasak „Viada-Multi FX“ komandos lenktynininko Giedriaus Notkaus, prie bendro rezultato prisidėjo ir kiti sportininkai, kurie, nors ir nepasiekė prizinių vietų, viso sezono metu rinko komandinei įskaitai svarbius taškus.
„Mini ralio čempionate mūsų komanda pasirodė labai gerai. Laimėjome komandinę įskaitą, o Gediminas su Malvina šiemet pademonstravo tikrą proveržį. Jie tapo savo klasės nugalėtojais ir, kiek žinau, kitais metais jau planuoja žengti į aukštesnį lygį. Džiugu ir dėl Egidijaus su Rimantu iškovotos trečiosios vietos. Tai buvo bendras visų komandos narių darbas“, – sakė G. Notkus.
Su BMW iškovoti čempionų titulai nustebino net pačius sportininkus
Lietuvos automobilių ralio čempionate „Viada-Multi FX“ garbę gynė trys ekipažai: Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, Saulius Trapuila su Arūnu Jarašiumi bei Mindaugas Grikienis su Mindaugu Gaideliu.
Nors visiems ekipažams nestigo greičio, sezonas susiklostė nevienodai. Techniniai gedimai, avarijos ir kiti incidentai neleido visiems šešiems sportininkams nuosekliai rinkti taškų. Galiausiai komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ iki prizinės vietos pritrūko vos dviejų taškų.
Vis dėlto asmeninėje įskaitoje G. Notkus ir D. Strižanas turėjo kuo pasidžiaugti. Šiemet su BMW automobiliu startavęs duetas laimėjo tris iš šešių čempionato etapų ir užsitikrino čempionų titulus tiek 2WD įskaitoje, tiek savo klasėje.
„Sezonas tikrai buvo įvairus. Visi turėjome incidentų, gedimų ar avarijų. Greičio netrūko nė vienam mūsų ekipažui, tačiau pritrūko stabilumo. Gaila, kad komandinėje įskaitoje iki prizinės vietos liko vos du taškai, bet čia rezultatas priklauso ne nuo vieno ekipažo. O mums su Daliumi, startavusiems turint kiek mažesnį biudžetą, pavyko laimėti tris etapus ir tapti čempionais. Pasiekėme tai, ką buvome užsibrėžę“, – sezoną apibendrino G. Notkus.
Lenktynininkas pabrėžė, kad šiemet kova Lietuvos ralio čempionate buvo itin atkakli. Ne viename greičio ruože sportininkus skyrė vos kelios sekundės ar net jų dalys, todėl kiekviena klaida galėjo kainuoti itin brangiai.
Tačiau bene įdomiausia tai, kad patys čempionai prieš sezoną toli gražu nebuvo tikri dėl savo galimybių. Ypač skeptiškai į naująjį automobilį žvelgė ilgametę patirtį ralio trasose sukaupęs šturmanas D. Strižanas.
„Prieš sezoną buvau skeptiškas ir tikrai nemaniau, kad galime pasiekti tokį rezultatą. Atsiminiau, kaip kadaise Justas Tamašauskas vargo su BMW, kuris nuolat lūždavo. Galvojau, kad ir mūsų laukia panašus scenarijus. Tačiau Samsono kūrinys pasiteisino. O dar labiau mane nustebino pats Giedrius. Pasirodo, jis tikrai ne iš kelmo spirtas“, – šypsojosi D. Strižanas.
Anot jo, abejonės ėmė sklaidytis jau pirmosiose sezono varžybose Zarasuose. Įveikus pirmąjį greičio ruožą tapo aišku, kad naujasis automobilis leidžia demonstruoti itin aukštą tempą, nors sėdint jo viduje iš pradžių taip net neatrodė.
Tačiau perėjimas prie BMW pareikalavo ir nemažai prisitaikymo. Anksčiau su „Škoda“ automobiliu lenktyniavęs šturmanas pripažįsta, kad naujoji technika pasižymėjo visai kitokiomis savybėmis.
„BMW neturėjo tokio komforto, prie kokio buvome pripratę važiuodami su „Škoda“. Užtat greitis buvo tikrai įspūdingas. Net man, kaip šturmanui, reikėjo laiko adaptuotis. Iš pradžių stenogramą skaičiau taip, kaip buvau įpratęs su „Škoda“, bet žiūriu, kad važiuojant 200 kilometrų per valandą greičiu jau vėluoju. Teko gerokai greičiau malti liežuviu. Giedriaus stenograma nėra paprasta, informacijos daug, todėl pradžioje tai buvo rimtas iššūkis. Tačiau su kiekvienu kilometru vis geriau pagavau tempą ir viskas susidėliojo į savo vietas. Sezonu esu tikrai labai patenkintas“, – pasakojo D. Strižanas.
Prie sportinių pasiekimų G. Notkus šiemet pridėjo ir dar vieną įvertinimą – ralio sezono apdovanojimuose jis triumfavo „Metų media kanalo“ nominacijoje.
„Tai papildoma motyvacija ir toliau kurti turinį, viešinti automobilių sportą. Šiemet turėjome daug gerų emocijų, puikių greičio ruožų ir atkaklių kovų. Noriu padėkoti fanams, mechanikams ir visiems žmonėms, kurie mus palaiko. Be jų šių rezultatų nebūtų“, – teigė G. Notkus.
Komandos pasiekimus teigiamai įvertino ir jos vardo partnerio – „Viada“ degalinių tinklo – atstovai. Bendrovės mažmeninės prekybos vadovas Vytautas Bacevičius pabrėžė, kad ilgametė partnerystė su G. Notkumi ir jo komanda grindžiama ne vien sportiniais rezultatais, tačiau iškovoti čempionų titulai suteikia papildomų progų pasidžiaugti bendradarbiavimu.
„Mes su Giedriumi bendraujame jau nemažai metų ir tikrai vertiname tiek jo, tiek visos komandos pasiekimus. Nėra taip, kad keltume tikslą būtinai tapti čempionais, tačiau labai smagu, kai komanda tokius titulus iškovoja. Džiaugiamės ir Giedriaus įvertinimu už automobilių sporto viešinimą. Jis yra be galo šiltas žmogus, todėl ši partnerystė mums vertinga ne tik dėl sportinių rezultatų, bet ir dėl paties bendravimo“, – sakė V. Bacevičius.
Pasak jo, bendrovė supranta, kiek pastangų reikalauja automobilių sportas, todėl vertina ne tik lenktynininkų pasiekimus trasose, bet ir už jų slypintį komandos darbą.
„Puikiai suprantame, kad šis sportas nėra lengvas nei finansine, nei žmogiškųjų išteklių ar įdirbio prasme. Esame patenkinti šia partneryste, mūsų vardo garsinimu, džiaugiamės ir didžiuojamės komandos pasiekimais. Tikiuosi, kad bendrų projektų turėsime ir ateityje“, – pridūrė „Viada“ atstovas.
Mini ralio čempionas jau ruošiasi naujam iššūkiui – „Subaru“ keis į „Volkswagen Polo N5“
Kol vieni „Viada-Multi FX“ komandos sportininkai dar mėgaujasi sezono pergalėmis, kiti jau aktyviai ruošiasi kitų metų startams.
Vienas tokių – Lietuvos mini ralio čempionate savo klasės nugalėtoju tapęs Gediminas Mickus. Kartu su Malvina Šlėnyte šiemet stabilų tempą demonstravęs sportininkas neslepia, kad pasiektas rezultatas nustebino net jį patį.
„Metai prabėgo tikrai gerai. Patys save nustebinome, kad pavyko taip stabiliai ir puikiai suvažiuoti visą sezoną bei laimėti čempionatą. Dabar norisi žengti dar vieną žingsnį į priekį. Kitais metais ketiname iš Mini ralio pereiti į Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionatą. Ten mūsų lauks daugiau kilometrų, didesni greičiai ir, žinoma, nauji iššūkiai“, – pasakojo G. Mickus.
Sportininkas atskleidė, kad naujam karjeros etapui ruošiasi ne tik mintimis. Jau vyksta ir automobilio keitimo procesas. Iki šiol vairuotą „Subaru“ planuojama pakeisti gerokai pajėgesne technika – anksčiau Audroniui Gulbinui priklausiusiu „Volkswagen Polo N5“.
„Už savo automobilį jau esu gavęs rankpinigius, o pats taip pat sumokėjau rankpinigius už būsimą automobilį. Jeigu niekas nepasikeis, iki švenčių mano kieme vietoje „Subaru“ jau stovės buvęs Audronio Gulbino „Volkswagen Polo N5“. Labai įdomu bus išbandyti šią techniką ir pasižiūrėti, kaip seksis konkuruoti aukštesniame lygyje“, – ateities planais dalijosi lenktynininkas.
Vis dėlto naujasis automobilis gali būti ne vienintelis pokytis G. Mickaus ekipaže. Sportininkas neslepia, kad dėl kitų metų bendradarbiavimo su šturmane M. Šlėnyte galutinis sprendimas dar nėra priimtas.
„Dėl šturmano pozicijos su Malvina kol kas nesame iki galo apsisprendę, todėl gali būti ir pokyčių. Kol kas pagrindinis tikslas – išbandyti jėgas ralio sprinte. Galbūt ateityje pavyks išvažiuoti ir į aukščiausią Lietuvos ralio lygą, tačiau nenorime skubėti. Pirmiausia reikia pasižiūrėti, kaip mums seksis naujame čempionate“, – sakė G. Mickus.
Taigi „Viada-Multi FX“ komandai 2026-ieji tapo ne tik iškovotų titulų, bet ir naujų ambicijų metais. Mini ralio čempionate pasiekta komandinė pergalė, G. Notkaus ir D. Strižano triumfas Lietuvos automobilių ralio čempionate bei sportininkų planai kilti į aukštesnes varžybų kategorijas leidžia tikėtis, kad ir kitą sezoną komandos vardas šalies ralio trasose skambės ne kartą.
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