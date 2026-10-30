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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Lietuva

„Lithuanian Motorsport Park“ gavo statybos leidimą: Jonavos rajone iškils moderniausias automobilių ir motociklų sporto kompleksas regione

2026-10-30 12:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 12:18
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Ambicingiausias Lietuvos automobilių ir motociklų sporto infrastruktūros projektas žengia į naują etapą. Jonavos rajone vystomo „Lithuanian Motorsport Park“ projekto įgyvendintojai gavo statybą leidžiantį dokumentą, atveriantį kelią modernaus automobilių ir motociklų sporto komplekso statyboms. Šiuo metu vyksta paskutiniai pasirengimo darbai, o statybas tikimasi pradėti dar šiais metais.

Jonavos rajone iškils moderniausias automobilių ir motociklų sporto kompleksas regione | Organizatorių nuotr.

Ambicingiausias Lietuvos automobilių ir motociklų sporto infrastruktūros projektas žengia į naują etapą. Jonavos rajone vystomo „Lithuanian Motorsport Park“ projekto įgyvendintojai gavo statybą leidžiantį dokumentą, atveriantį kelią modernaus automobilių ir motociklų sporto komplekso statyboms. Šiuo metu vyksta paskutiniai pasirengimo darbai, o statybas tikimasi pradėti dar šiais metais.

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„Drauge su visa automobilių ir motociklų sporto bendruomene džiaugiamės, kad pagaliau baigiame ilgą analizės, diskusijų ir projektavimo etapą ir pereiname prie statybų. Lietuvoje pastatysime modernią ir saugią trasą, kuri atvers galimybes šalies aukšto lygio lenktynininkams ir mėgėjams treniruotis ir dalyvauti varžybose negaištant brangaus laiko vykstant į užsienį. Tikime, kad parkas taps svarbiu traukos centru Jonavos rajonui – pritrauks didelį kiekį tarptautinių renginių, užsienio lankytojų ir suteiks naujų galimybių vietos verslui“, – sako projekto idėjos autorius Jonas Karklys.

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Ilgą pasirengimą keičia pasiruošimas statyboms

Projekto vystytojos UAB „Kartu ratu“ direktoriaus Karolio Matulaičio teigimu, statybos leidimas vainikuoja kelerius metus trukusį projektavimo darbą.

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„Nuo pat pradžių išsikėlėme ambicingą tikslą – pirmiesiems Lietuvoje nueiti visą naujos trasos projektavimo ir suderinimo su visomis atsakingomis institucijomis kelią. Tam reikėjo daugybės diskusijų, skirtingų sprendinių vertinimo ir nuoseklaus darbo. Gavę statybos leidimą, pereiname prie rangovo atrankos ir pasirengimo statyboms. Tikimės darbus pradėti dar šių metų pabaigoje“, – sako K. Matulaitis.

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Pasak jo, įgyvendinant projektą itin svarbus buvo institucijų, partnerių ir investuotojų bendradarbiavimas.

„Noriu nuoširdžiai padėkoti Jonavos rajono savivaldybei, jos vadovams ir specialistams už konstruktyvų bendradarbiavimą bei tikėjimą šio projekto potencialu. Taip pat dėkoju mūsų investuotojams, kurie nuo pat pradžių patikėjo šia vizija ir kantriai palaikė mus per visą pasirengimo laikotarpį. Dėkoju projektuotojų, inžinierių, konsultantų bei kitų specialistų komandoms, kurių darbo rezultatas – šiandien pasiektas statybos leidimas. Dabar mūsų pagrindinis tikslas – kuo greičiau pereiti prie realių statybos darbų“, – teigia bendrovės vadovas.

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Šiuo metu vyksta derybos su potencialiais rangovais, tikslinami darbų grafikai ir statybų organizavimo planai. Pirmajame etape numatyta įrengti pagrindinę lenktynių trasą, inžinerinius tinklus, saugumo ir aptarnavimo infrastruktūrą bei pagrindinius pastatus.

Tarptautinius standartus atitinkanti trasa

Pagrindinis komplekso objektas – 3,3 kilometro ilgio žiedinių lenktynių trasa, projektuojama pagal Tarptautinės automobilių federacijos (FIA) „Grade 3“ ir Tarptautinės motociklų federacijos (FIM) C kategorijos saugumo reikalavimus.

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Trasos konfigūraciją kūrė Didžiosios Britanijos kompanija „Driven International“, o komplekso architektūrinius sprendimus rengė Lietuvos studija „DO Architects“.

Trasai numatytos tarptautinius standartus atitinkančios saugos zonos, atitvarai, lenktynių valdymo ir stebėjimo sistemos. Greta iškils trijų aukštų aptarnavimo pastatas su garažais, techninėmis ir administracinėmis patalpomis, lenktynių valdymo centru bei žiūrovų erdvėmis. Virš pastato numatyta daugiau kaip 1 000 vietų dengta tribūna ir terasos.

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Naujoji infrastruktūra leis rengti automobilių ir motociklų varžybas, sportininkų treniruotes, vairavimo mokymus bei transporto priemonių ir technologijų bandymus. Komplekso teritorija bus pritaikyta ir automobilių parodoms, festivaliams, koncertams bei verslo renginiams. Vystytojai siekia, kad parkas taptų traukos centru ne tik sporto entuziastams, bet ir šeimoms, turistams bei aktyvaus laisvalaikio mėgėjams.

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Pagal dabartinius planus pagrindinę lenktynių trasą siekiama užbaigti 2027 metais, o 2028-ieji turėtų tapti pirmuoju visaverčiu komplekso veiklos sezonu.

Apie „Lithuanian Motorsport Park“

„Lithuanian Motorsport Park“ – Jonavos rajone vystomas daugiafunkcis automobilių ir motociklų sporto kompleksas. Projekte numatyta 3,3 km žiedinė lenktynių trasa, 1,4 km kartodromas, drifto ir vairuotojų mokymo infrastruktūra, techninio aptarnavimo pastatai, žiūrovų tribūnos bei renginių ir laisvalaikio erdvės. Projektą vysto UAB „Kartu ratu“, bendradarbiaudama su tarptautiniais trasų projektavimo ir architektūros specialistais.

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