Lukas Artimavičius po U-15 rinktinės testų Maltoje: „Buvome geriausi individualiai ir komandiškai“

Luko Artimavičiaus treniruojama rinktinė visų pirma 3:0 sutriuškino šeimininkų Maltos komandą, vėliau po baudinių nugalėjo Latvijos komandą, o trečiame susitikime irgi po baudinių serijos nusileido Azerbaidžano ekipai.
Po turnyro įspūdžiais pasidalino Lietuvos rinktinės treneris Lukas Artimavičius.
„Pats turnyro pavadinimas sufleruoja, koks šio turnyro tikslas, tad, mano vertinimu, mes iš to pasiėmėme maksimumą, tai buvo puikus žinių bagažas vaikinams jų tolimesnėje kelionėje. Kiekvienos rungtynės pareikalavo maksimalių pastangų, kad pasiektume teigiamą rezultatą“, – vertino treneris.
Paklaustas apie tai, kas turnyro metu jį žaidimo prasme džiugino labiausiai, jis išskyrė keletą aspektų.
„Labiausiai tenkino tai, kad mes buvome geriausia komanda, geriausia individualiai, geriausi ir komandiškai. Kiekvienas žaidėjas atsidavė maksimaliai ir įvykdė visus šlifuotus aspektus. Susikūrėme begalę momentų pelnyti įvarčiams, tik, deja atakos užbaigimo vis pritrūkdavo“, – pozityvius ženklus vardino L. Artimavičius.
Nors dvejos iš trijų rungtynių pareikalavo ir baudinių serijų, trenerio teigimu, komanda tam per daug dėmesio pasiruošimo metu neskyrė.
„Baudinių serijai ruoštis laiko neturėjome, sprendėme kitus, daug svarbesnius, žaidimo aspektus“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie varžovų ekipas, L. Artimavičius teigė, jog šiame amžiaus tarpsnyje komandų lygis dar yra ganėtinai panašus ir didelių skirtumų atrasti negalima.
„Tai vis dar yra jaunimo, vaikų futbolas ir komandų pajėgumas, galima sakyti, yra panašus, nes ir atimti taškus gali visi.
Bet, mano nuomone, mes buvome įdomiausia komanda ir demonstravome geriausią žaidimą. Buvome agresyvūs kamuolio atėmime, o kamuolio kontrole dominavome rungtynėse su visais varžovais, kūrėme progas.
Išanalizavus visas rungtynes, įvarčiams pelnyti situacijų susikūrėme daugiau nei penkiolika, bet pavertėme įvarčiais tik penkias iš jų, tai rodo, kad mūsų vaikinai dar turi nepakankamai užbaigimo situacijų treniruočių savo kasdienybėje“, – atviravo treneris.
Visgi, tokioje tarptautinėje arenoje, trenerio teigimu, žaidėjai įgauna taip reikalingos patirties.
„Tai milžiniška patirtis, kadangi kiekviena minutė šiame lygyje iš vaikinų pareikalauja maksimalių pastangų. Žaidimo greitis ir intensyvumas yra ženkliai aukštesni, nei mūsų vaikinai yra įpratę, tad manau, kad kiekvienos tarptautinės rungtynės yra žingsnis į priekį kiekvieno žaidėjo karjeroje“, – teigė treneris.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.