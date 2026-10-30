Trūksta idėjų, ką daryti su moliūgais? Išsikepkite gardų moliūgų ir varškės pyragą

Jeigu norisi išbandyti ką nors naujo, verta išsikepti moliūgų ir varškės pyragą. Jis švelnus, drėgnas, maloniai saldus, o cinamonas ir apelsinų žievelės suteikia ypatingo aromato.
Be to, šis kepinys šiek tiek primena sūrio pyragą, todėl patiks ir tiems, kurie paprastai moliūgus mėgsta tik sriuboje. Dar vienas privalumas – pyragą galima išsikepti iš vakaro, nes geriausias jo skonis atsiskleidžia gerai atšaldžius.
Pyrago receptas
Porcijos – 8 | Paruošimo laikas – 15 min. | Kepimo laikas – 45 min. | Papildomai reikės laiko atvėsinti
Ingredientai:
- 500 g riebios, sausos varškės;
- 500 g moliūgų tyrės (geriausia nuvarvintos);
- 4 kiaušiniai;
- 200 g riebios grietinės;
- 150 g cukraus;
- 2 v. š. kvietinių miltų;
- 2 v. š. manų kruopų;
- 1 a. š. vanilinio cukraus;
- 1 a. š. malto cinamono;
- 1 v. š. cukruotų apelsinų žievelių;
- šiek tiek sviesto kepimo formai patepti.
Gaminimo eiga:
- Paruoškite kepimo formą. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Pasiruoškite maždaug 24 cm skersmens apvalią kepimo formą, jos dugną ir kraštus ištepkite sviestu bei lengvai pabarstykite manų kruopomis.
- Išplakite kiaušinių trynius. Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų. Trynius sudėkite į didesnį dubenį, suberkite cukrų bei vanilinį cukrų ir gerai išsukite, kol masė taps šviesesnė.
- Paruoškite moliūgų ir varškės masę. Į išplaktus trynius sudėkite varškę, grietinę ir moliūgų tyrę*. Viską kruopščiai išmaišykite, kad ingredientai tolygiai pasiskirstytų. Tuomet suberkite miltus, manų kruopas, cinamoną ir smulkintas cukruotas apelsinų žieveles. Dar kartą išmaišykite.
- Išplakite kiaušinių baltymus. Atskirame švariame dubenyje elektriniu plaktuvu išplakite baltymus iki standžių putų. Juos dalimis atsargiai įmaišykite į moliūgų ir varškės masę. Stenkitės maišyti švelniais judesiais, kad tešla išliktų kuo puresnė.
- Kepkite pyragą. Paruoštą masę supilkite į kepimo formą, išlyginkite paviršių ir pašaukite į įkaitintą orkaitę. Kepkite maždaug 45 minutes, kol pyragas sutvirtės ir gražiai pagels. Ar kepinys iškepęs, patikrinkite mediniu pagaliuku.
- Leiskite atvėsti. Iškepusio pyrago neskubėkite pjaustyti. Pirmiausia palikite jį visiškai atvėsti kambario temperatūroje, o tuomet kelioms valandoms įdėkite į šaldytuvą. Per tą laiką pyragas sutvirtės, todėl jį bus lengviau supjaustyti, o skonis taps dar malonesnis.
- Patiekite. Atšaldytą pyragą išimkite iš formos ir supjaustykite norimo dydžio gabalėliais. Prieš patiekdami galite apibarstyti cukraus pudra, sumaišyta su trupučiu cinamono. Toks desertas puikiai tiks prie puodelio karštos kavos ar arbatos.
Skanaus!
*Jeigu neturite iš anksto paruoštos moliūgų tyrės, ją galite nesunkiai pasigaminti patys. Nuluptą ir nuo sėklų išvalytą moliūgą supjaustykite gabalėliais, kepkite 180 °C orkaitėje, kol visiškai suminkštės, o tuomet sutrinkite elektriniu trintuvu. Jei tyrė labai vandeninga, prieš naudodami ją nuvarvinkite. Tai ypač svarbu šiam pyragui, nes per didelis drėgmės kiekis gali trukdyti jam tinkamai sutvirtėti.
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