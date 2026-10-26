Markas Šilkūnas – CEZ „Formulės 4” čempionas naujokų įskaitoje

Dėl šio titulo kova vyko iki pat paskutinio etapo legendinėje „Hungaroringo“ trasoje Vengrijoje. Galiausiai po visų šešių čempionato etapų M. Šilkūnas naujokų klasėje surinko 331 tašką ir 15 taškų aplenkė savo pagrindinį varžovą vokietį Simoną Rechenmacherį.
Šveicarijos „Jenzer Motorsport“ komandai atstovaujantis M. Šilkūnas užėmė solidžią šeštąją vietą ir tarp visų 50 klasifikuotų lenktynininkų bendroje įskaitoje. Čia lietuvis surinko 192 taškus. CEZ „Formulės 4“ čempionu tapo vokietis Elia Weissas (369 tšk.).
Kitas lietuvis, Austrijos „Renauer Motorsport“ komandai atstovavęs Tomas Rudokas (18 tšk.) sezoną užbaigė 32-oje pozicijoje.
„Sezoną vertinu labai gerai – naujokų klasėje tapau čempionu. Su kiekvienu „Formulės 4“ čempionato etapu tobulėjau ir užimtos vietos buvo vis geresnės. Esu labai dėkingas savo komandai ir šeimai už tokią galimybę“, – džiaugėsi M. Šilkūnas.
Nors įtampos prieš paskutinį etapą Vengrijoje buvo daug, M. Šilkūnas jį pradėjo užtikrintai. Savo kvalifikacijos važiavime jis greičiausią 4,381 km ilgio ratą įveikė per 1 min. 45,371 sek. ir užėmė antrąją vietą.
Pirmosiose lenktynėse, kuriose sportininkams teko įveikti 12 ratų, M. Šilkūnas finišavo antras, vos 0,58 sek. atsilikęs nuo sezono lyderio E. Weisso. Tuo pačiu lietuvis lipo ant aukščiausio pakylos laiptelio kaip naujokų įskaitos nugalėtojas.
Antrosiose lenktynėse gerą tempą pademonstravo ir T. Rudokas, užėmęs 11-ą vietą. Svarbiausia, kad jis „Rookie Rocket“ klasėje užėmė trečiąją vietą ir taip pirmą kartą šiame sezone lipo ant prizininkų pakylos.
„Buvo labai linksmos lenktynės. Pirmosiose savo lenktynėse pavyko užkopti ant podiumo – tai pirmas kartas per visą karjerą „Formulėje 4“. Gaila, kad antrose lenktynėse pamečiau galinį sparną ir negalėjau finišuoti. Dėl to finalines lenktynes turėjau pradėti iš paskutinės pozicijos. Jose aplenkiau keletą sportininkų, bet per daug pasigerinti pozicijos nepavyko. Nepaisant to, labai džiaugiuosi pirmu sezono podiumu. Esu dėkingas komandai už darbą kartu“, – kalbėjo T. Rudokas.
Trečiosiose lenktynėse M. Šilkūnas finišavo antras, tačiau 10 sek. bauda jį nusmukdė į trečią poziciją. Visgi svarbiausia, kad vokietis S. Rechenmacheris liko už jo – ketvirtas. Tarp naujokų M. Šilkūnas buvo antras ir jam teko atsiimti dar vieną sidabrinį prizą. Lenktynes vėl laimėjo E. Weissas.
Finalinėse lenktynėse M. Šilkūnas liko 16-as, o T. Rudokas – 25-as. Visgi svarbiausia, kad M. Šilkūnas spėjo iškovoti pakankamą taškų skaičių, kad išsaugotų lyderio poziciją naujokų įskaitoje.
Finalinių lenktynių nugalėtoju tapo čekas Teo Borensteinas. Jis, kaip ir M. Šilkūnas bei E. Weissas atstovauja „Jenzer Motorosport“ komandai. Ši užtikrintai nugalėjo čempionato komandų įskaitoje.
„Paskutiniame etape lenktyniavome trasoje, kur vyksta ir „Formulė 1“. Labai smagu būtent čia užbaigti sezoną ir tuo pačiu tapti čempionu tarp naujokų“, – teigė M. Šilkūnas.
M. Šilkūnas tęsia savo įspūdingą karjerą automobilių sporte. Daugkartinis Lietuvos kartingo čempionas 2023 metais tapo FIA „Karting Academy Trophy“ varžybų prizininku, 2024 metais jis iškovojo Lietuvai pirmąjį aukso medalį FIA automobilių sporto žaidynėse, 2025 metais triumfavo kartingo „Champions of the Future Academy“ serijoje. Šiais metais jis jau spindėjo „Formulės 4“ čempionatuose.
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