Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Markas Šilkūnas – CEZ „Formulės 4” čempionas naujokų įskaitoje

2026-10-26 15:40 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-26 15:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos lenktynininkas Markas Šilkūnas nuostabiai užbaigė savo pirmąjį sezoną Centrinės Europos zonos (CEZ) „Formulės 4“ čempionate – jis tapo naujokų įskaitos nugalėtoju ir buvo apdovanotas čempiono taure.

Markas Šilkūnas – CEZ „Formulės 4” čempionas naujokų įskaitoje | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (16)

Lietuvos lenktynininkas Markas Šilkūnas nuostabiai užbaigė savo pirmąjį sezoną Centrinės Europos zonos (CEZ) „Formulės 4“ čempionate – jis tapo naujokų įskaitos nugalėtoju ir buvo apdovanotas čempiono taure.

REKLAMA
0

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Markas Šilkūnas – CEZ „Formulės 4” čempionas naujokų įskaitoje

Dėl šio titulo kova vyko iki pat paskutinio etapo legendinėje „Hungaroringo“ trasoje Vengrijoje. Galiausiai po visų šešių čempionato etapų M. Šilkūnas naujokų klasėje surinko 331 tašką ir 15 taškų aplenkė savo pagrindinį varžovą vokietį Simoną Rechenmacherį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šveicarijos „Jenzer Motorsport“ komandai atstovaujantis M. Šilkūnas užėmė solidžią šeštąją vietą ir tarp visų 50 klasifikuotų lenktynininkų bendroje įskaitoje. Čia lietuvis surinko 192 taškus. CEZ „Formulės 4“ čempionu tapo vokietis Elia Weissas (369 tšk.).

REKLAMA
REKLAMA

Kitas lietuvis, Austrijos „Renauer Motorsport“ komandai atstovavęs Tomas Rudokas (18 tšk.) sezoną užbaigė 32-oje pozicijoje.

REKLAMA

„Sezoną vertinu labai gerai – naujokų klasėje tapau čempionu. Su kiekvienu „Formulės 4“ čempionato etapu tobulėjau ir užimtos vietos buvo vis geresnės. Esu labai dėkingas savo komandai ir šeimai už tokią galimybę“, – džiaugėsi M. Šilkūnas.

Nors įtampos prieš paskutinį etapą Vengrijoje buvo daug, M. Šilkūnas jį pradėjo užtikrintai. Savo kvalifikacijos važiavime jis greičiausią 4,381 km ilgio ratą įveikė per 1 min. 45,371 sek. ir užėmė antrąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmosiose lenktynėse, kuriose sportininkams teko įveikti 12 ratų, M. Šilkūnas finišavo antras, vos 0,58 sek. atsilikęs nuo sezono lyderio E. Weisso. Tuo pačiu lietuvis lipo ant aukščiausio pakylos laiptelio kaip naujokų įskaitos nugalėtojas.

Antrosiose lenktynėse gerą tempą pademonstravo ir T. Rudokas, užėmęs 11-ą vietą. Svarbiausia, kad jis „Rookie Rocket“ klasėje užėmė trečiąją vietą ir taip pirmą kartą šiame sezone lipo ant prizininkų pakylos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Buvo labai linksmos lenktynės. Pirmosiose savo lenktynėse pavyko užkopti ant podiumo – tai pirmas kartas per visą karjerą „Formulėje 4“. Gaila, kad antrose lenktynėse pamečiau galinį sparną ir negalėjau finišuoti. Dėl to finalines lenktynes turėjau pradėti iš paskutinės pozicijos. Jose aplenkiau keletą sportininkų, bet per daug pasigerinti pozicijos nepavyko. Nepaisant to, labai džiaugiuosi pirmu sezono podiumu. Esu dėkingas komandai už darbą kartu“, – kalbėjo T. Rudokas.

REKLAMA

Trečiosiose lenktynėse M. Šilkūnas finišavo antras, tačiau 10 sek. bauda jį nusmukdė į trečią poziciją. Visgi svarbiausia, kad vokietis S. Rechenmacheris liko už jo – ketvirtas. Tarp naujokų M. Šilkūnas buvo antras ir jam teko atsiimti dar vieną sidabrinį prizą. Lenktynes vėl laimėjo E. Weissas.

Finalinėse lenktynėse M. Šilkūnas liko 16-as, o T. Rudokas – 25-as. Visgi svarbiausia, kad M. Šilkūnas spėjo iškovoti pakankamą taškų skaičių, kad išsaugotų lyderio poziciją naujokų įskaitoje.

REKLAMA

Finalinių lenktynių nugalėtoju tapo čekas Teo Borensteinas. Jis, kaip ir M. Šilkūnas bei E. Weissas atstovauja „Jenzer Motorosport“ komandai. Ši užtikrintai nugalėjo čempionato komandų įskaitoje.

„Paskutiniame etape lenktyniavome trasoje, kur vyksta ir „Formulė 1“. Labai smagu būtent čia užbaigti sezoną ir tuo pačiu tapti čempionu tarp naujokų“, – teigė M. Šilkūnas.

M. Šilkūnas tęsia savo įspūdingą karjerą automobilių sporte. Daugkartinis Lietuvos kartingo čempionas 2023 metais tapo FIA „Karting Academy Trophy“ varžybų prizininku, 2024 metais jis iškovojo Lietuvai pirmąjį aukso medalį FIA automobilių sporto žaidynėse, 2025 metais triumfavo kartingo „Champions of the Future Academy“ serijoje. Šiais metais jis jau spindėjo „Formulės 4“ čempionatuose.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų