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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Už Baciuškos likęs Peterhanselis įvertino sezoną: „Viskas būtų gerai, jei ne Dakaro ralis“

2026-10-05 12:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-05 12:40
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Rokas Baciuška ir jo šturmanas Oriolis Vidalis tapo 2026 metų FIA pasaulio ralio-reidų čempionato (W2RC) „Stock“ klasės čempionais. Lietuvos lenktynininkui tai – jau ketvirtasis ralio-reidų čempiono titulas. Marko ralyje R. Baciuška ir O. Vidalis užėmė trečiąją vietą „Stock“ klasėje, tačiau to pakako, kad jie iškovotų bendrosios įskaitos čempionų titulus. Abu sportininkai sezoną baigė surinkę po 233 taškus.

Rokas Baciuška – keturiskart pasaulio čempionas | Komandos nuotr.

Rokas Baciuška ir jo šturmanas Oriolis Vidalis tapo 2026 metų FIA pasaulio ralio-reidų čempionato (W2RC) „Stock“ klasės čempionais. Lietuvos lenktynininkui tai – jau ketvirtasis ralio-reidų čempiono titulas. Marko ralyje R. Baciuška ir O. Vidalis užėmė trečiąją vietą „Stock“ klasėje, tačiau to pakako, kad jie iškovotų bendrosios įskaitos čempionų titulus. Abu sportininkai sezoną baigė surinkę po 233 taškus.

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Antrąją vietą čempionate užėmė kitas „Defender“ ekipažas – Stephane'as Peterhanselis ir Mika Metge, surinkę po 220 taškų. Legendinis pilotas laimėjo antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį W2RC etapus, tačiau Dakaro ralyje liko tik ketvirtas ir dėl to jam pritrūko taškų kovai dėl čempionų titulo.

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„Šie metai buvo kupini labai sudėtingų lenktynių. Maroko ralis buvo didelis iššūkis automobiliui, komandai ir vairuotojams, tačiau tai buvo ir labai įdomus išbandymas, leidęs pamatyti automobilio galimybių ribas karštomis sąlygomis. Galutinis rezultatas yra labai geras – laimėjome „Rallye du Maroc“. Šį sezoną Dakaro ralyje mums šiek tiek nepasisekė, tačiau po jo laimėjome trejas lenktynes – Portugalijoje, Argentinoje ir Maroke. Tai parodė, kad turėjome gerą greitį.

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Su Mika puikiai sutariu ir esame labai patenkinti savo mechanikų bei inžinierių komanda. Kiekvieną rytą jie mums paruošdavo puikų automobilį – pasiruošusį startuoti ir kovoti dėl pergalės kiekviename etape. Komandoje taip pat tvyro puiki atmosfera. Mums buvo labai smagu visą šį sezoną. Na, galbūt išskyrus Dakarą – ten tikėjomės šiek tiek daugiau, tačiau tai yra automobilių sportas ir žinome, kad čia gali nutikti bet kas. Sezonas buvo labai smagus, o komandos atmosfera – tiesiog nuostabi“, – S. Peterhanselis.

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Trečiąją vietą čempionate užėmė Sara Price ir Seanas Berrimanas. S. Price surinko 194 taškus, o S. Berrimanas – 157, kadangi nedalyvavo Argentinoje vykusiame „Desafío Ruta 40“ ralyje.

Sėkmingas R. Baciuškos ir O. Vidalio sezonas padėjo „Defender Rally“ ekipai iškovoti ir konstruktorių titulą. Komanda surinko 507 taškus ir laimėjo visus keturis W2RC etapus, kuriuose dalyvavo: Dakarą, Portugalijos ir Argentinos ralius bei „Rallye du Maroc“.

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Tai buvo debiutinis „Defender Rally“ sezonas pasaulio ralio-reidų čempionate. Trejų metų programą pradėjusi komanda „Stock“ klasėje siekia pademonstruoti „Defender“ automobilių patikimumą ir galimybes sudėtingiausiomis bekelės sąlygomis.

„Defender Rally“ dabar pradės ruoštis 2027 metų W2RC sezonui. Jis sausio 1 dieną prasidės Dakaro raliu.

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