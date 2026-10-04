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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Dovydas Karka: „Generalinė Dakaro repeticija pavyko“

2026-10-04 11:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 11:11
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Penkios pasiutusiai sunkios „Rallye OLA Energy du Maroc“ dienos, per kurias iš viso įveikta 4200 kilometrų. Penki akmenynuose ir kopose susiraizgyti greičio ruožai, kurių bendras ilgis 1530 kilometrų. 130 varžovų – 19 vieta bendroje įskaitoje ir 11-a „Rally2“ įskaitoje. Toks Dovydo Karkos rezultatas – puiki treniruotė prieš 2027-ųjų Dakaro maratoną.

Dovydas Karka Maroko ralyje | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (16)

Penkios pasiutusiai sunkios „Rallye OLA Energy du Maroc“ dienos, per kurias iš viso įveikta 4200 kilometrų. Penki akmenynuose ir kopose susiraizgyti greičio ruožai, kurių bendras ilgis 1530 kilometrų. 130 varžovų – 19 vieta bendroje įskaitoje ir 11-a „Rally2“ įskaitoje. Toks Dovydo Karkos rezultatas – puiki treniruotė prieš 2027-ųjų Dakaro maratoną.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovydas Karka Maroko ralyje

„Esu žvėriškai pavargęs ir labai laimingas, kad iš esmės viskas pavyko sklandžiai. Buvau maždaug valanda greitesnis nei praėjusiais metais (2025-aisiais „Rallye du Maroc“ trasų ilgis buvo labai panašus; šiais metais – daugiau smėlio, kopų, pavojingo akmenuoto reljefo ir kalnų), kur kas mažiau atsilikau nuo lyderio, nei karto negriuvau ir nieko nesulaužiau. Vienintelis dalykas, kurį reikėjo padaryti kokybiškiau – šifruoti stenogramą. Greičiau važiuodamas padariau daugiau brangiai kainavusių klaidų. Bet šios pamokos buvo tikrai labai geros“, – „Rallye OLA Energy du Maroc“ finiše šypsojosi D. Karka.

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Paskutiniame 259 km greičio ruože Dovydas fiksavo 11 rezultatą „Rally2“ įskaitoje, o nugalėtoju tapusiam portugalui Martimui Venturai nusileido 11 minučių. Vienas geriausių Lietuvos ralio-reido sportininkų varžovų dėmesio sulaukė ir dėl to, kad šįkart važiavo visiškai standartiniu KTM motociklu „450 Rally Factory Replica“. Net amortizatoriai tokie, su kokiais buvo nukeltas nuo konvejerio.

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„Faktas, kad Dakare šį tą reiks keisti ir tobulinti, tačiau akivaizdu, kad KTM leidžia važiuoti kiek didesniu tempu ir vien dėl geresnio stabilumo jaustis komfortiškiau“, – pastebi D. Karka

2027-ųjų Dakare, jei tik jis nebus atšauktas, Dovydas keliaus drauge su Maroke patikrinta „DUUST Rally Team“ komanda iš Lenkijos.

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