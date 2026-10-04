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Istorinis Lietuvos buriuotojų triumfas Pasaulio Blokart čempionate

2026-10-04 11:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 11:08
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Šiaurės Velse, Jungtinėje Karalystėje, Llanbedro miestelyje esančioje buvusioje Karališkųjų oro pajėgų bazėje finišavo Pasaulio Blokart klasės vėjaračių čempionatas. Į savo bures pasikinkyti permainingų Airijos jūros vėjų susirinko 112 sportininkų iš daugiau nei dešimties pasaulio šalių, tarp kurių – Naujosios Zelandijos, JAV, Ispanijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos.

„Blokart team France“ nuotr. | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (6)

Šiaurės Velse, Jungtinėje Karalystėje, Llanbedro miestelyje esančioje buvusioje Karališkųjų oro pajėgų bazėje finišavo Pasaulio Blokart klasės vėjaračių čempionatas. Į savo bures pasikinkyti permainingų Airijos jūros vėjų susirinko 112 sportininkų iš daugiau nei dešimties pasaulio šalių, tarp kurių – Naujosios Zelandijos, JAV, Ispanijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasaulio Blokart klasės vėjaračių čempionatas

Lietuvos komandos garbę gynė 7 buriuotojai. Varžybų vieta lietuviams jau buvo gerai pažįstama – ant šio plataus ir lygaus asfalto dangos aerodromo vyko ir 2023 metų Europos čempionatas. Trys beveik 2 km ilgio ir 50 m pločio pakilimo takai organizatoriams leido sukurti techniškas, dinamiškas ir maksimalaus meistriškumo reikalaujančias trasas.

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Čempionato pradžia pateikė akibrokštą: pirmąją dieną pakrantę užklupo štorminiai vėjai, todėl pirmą kartą Pasaulio čempionatų istorijoje dėl per stipraus vėjo ir saugumo sumetimų startai nebuvo duoti. Tačiau nurimus stichijai, sportininkų laukė tikras ištvermės maratonas – per likusias dienas kiekviena grupė startavo net 18-oje lenktynių. Pūtęs 10–20 mazgų vėjas leido vėjaratininkams išvystyti virš 65 km/h greičius, o aštriose priešvėjinėse-pavėjinėse distancijose netrūko virtimų, „suktukų“ ir kovinių incidentų.

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Dramatiškų epizodų neišvengė ir Lietuvos rinktinė: vienoje iš distancijų lūžo Jovilės Gedmontaitės blokarto galinė ašis, o Karolis Atkočaitis pateko į masinį trijų vėjaračių susidūrimą, po kurio į pievą nuskriejusio rato ieškojo net penki sportininkai. Nepaisant techninių iššūkių, komandinė dvasia ir operatyvus remontas leido visiems tęsti kovą.

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Pasaulio čempionato atomazga tapo auksiniu Lietuvos buriavimo puslapiu – lietuviai pasiekė net 21 pergalę atskirose lenktynėse ir parveža visų spalvų medalių komplektą.

Itin konkurencingoje Performance klasės sunkiasvorių kategorijoje planetos čempiono titulą iškovojo Matas Mizgiris. Jis dominavo distancijoje nuo pat pirmųjų startų: laimėjo net 9 lenktynes iš 18 galimų ir įtikinama persvara pranoko gyvą šio sporto legendą, daugkartinį pasaulio čempioną ispaną Santi Oliverį bei Naujosios Zelandijos atstovą Torkelį Stilliforsą. Toje pat grupėje puikiai pasirodė Gediminas Petrauskas, iškovojęs dvi pergales ir užėmęs 4-ąją vietą pasaulyje.

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Production klasėje tarp vidutinio svorio buriuotojų sidabro medaliu pasipuošė „Gero vėjo klubo“ atstovas Aronas Skalandis. Paskutinę dieną pademonstravęs šaltakraujiškumą ir laimėjęs tris lenktynes, Aronas bendroje įskaitoje iškovojo pasaulio vicečempiono titulą, į priekį praleidęs tik patyrusį prancūzą Herve Perrot.

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Bronzos medalį Lietuvai padovanojo Matas Jorudas, startavęs Production lengvasvorių grupėje. Atkaklioje kovoje, kurioje viską lėmė vos vienas taškas, Matas laimėjo 2 lenktynes ir atlaikė tituluotų varžovų spaudimą, užlipdamas ant trečiojo pasaulio čempionato pakylos laiptelio.

Supersunkiasvorių Performance kategorijoje stabilų greitį demonstravo Antanas Golubovskis – iškovojęs 2 pergales jis užėmė 5-ąją vietą. Po techninių gedimų atsitiesusi Jovilė Gedmontaitė stipriausiųjų dešimtuke finišavo 10-a, o Karolis Atkočaitis vidutinio svorio grupėje iškovojo 11-ąją vietą tarp pajėgiausių planetos vėjaratininkų.

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Šis čempionatas dar kartą įrodė, kad Lietuvos buriuotojai ant kietos asfalto dangos yra viena dominuojančių jėgų pasaulyje. Sugrįžę į Lietuvą sportininkai trumpai atsikvėps ir pradės pasiruošimą artėjančiam Lietuvos vėjaračių čempianatui, kuris įvyks Lapkričio 13-15 dienomis Nidos aerodrome.

Pilnus pasaulio čempionato rezultatus Performance klasėje galima rasti paspaudus ČIA, o Production klasėje paspaudus ČIA.

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TOP3 rezultatai: (užimta vieta, taškų suma, atmetus 2 blogiausius rezultatus)

Lengvasvoriai (iki 70 kg), Blokart Production klasė

1. Marylou Thomas (Prancūzija) 31 tšk.

2. Alex Bruhn (Vokietija) 33 tšk.

3. Matas Jorudas (Lietuva) 55 tšk.

Vidutinio svorio (70–82,5 kg), Blokart Production klasė

1. Herve Perrot (Prancūzija) 21 tšk.

2. Aronas Skalandis (Lietuva) 31 tšk.

3. Monty Spindler (Ispanija) 46 tšk.

Lengvasvoriai (iki 70 kg), Blokart performance klasė

1. Gautier Delenclos (Prancūzija) 25 tšk.

2. Scott McIntosh (Naujoji Zelandija) 26 tšk.

3. Lucas Cheriaux (Prancūzija) 55 tšk.

Vidutinio svorio (70–82,5 kg), performance klasė

1. Jiri Vanhuynegem (Nyderlandai) 38,5 tšk.

2. Jan Verherbrugge (Belgija) 43 tšk.

3. Jean Fort (Prancūzija) 68 tšk.

Sunkiasvoriai (82,5–95 kg), Blokart performance klasė

1. Matas Mizgiris (Lietuva) 29 tšk.

2.Torkel Stillifors (Naujoji Zelandija) 46 tšk.

3. Santi Oliver (Ispanija) 52 tšk.

Supersunkiasvoriai (virš 95 kg), Blokart performance klasė

1. Shannon Fox (Naujoji Zelandija) 32 tšk.

2. Steve Fox (Naujoji Zelandija) 32 tšk.

3. Andrew Hartwell (Jungtinė Karalystė) 53 tšk.

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