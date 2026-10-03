Volungevičiūtės-Scheidt sūnus užkopė ant pasaulio čempionato prizininkų pakylos

Vilamouroje vykusiame čempionate E. Scheidtas varžėsi bendroje vyrų įskaitoje, kurioje nebuvo amžiaus apribojimų. Varžybose dalyvavo 60 sportininkų iš 18 šalių.
Per 12 plaukimų jaunasis buriuotojas surinko 63 baudos taškus ir užėmė antrąją vietą. Jis laimėjo net penkis plaukimus.
Pasaulio čempionu tapo kitas Brazilijos atstovas Francisco Dal Ri, surinkęs 34 baudos taškus. Trečiąją vietą užėmė kroatas Bepo Duplančičius (98 tšk.).
E. Scheidtas iki pat paskutinės dienos išlaikė realias galimybes kovoti dėl aukso. Prieš penktadienio startus jį nuo F. Dal Ri skyrė vos du taškai. Brazilijos buriuotojai čempionate ne kartą keitėsi pirmąja vieta, tačiau lemiamą dieną F. Dal Ri išsaugojo lyderio poziciją ir padidino savo pranašumą.
Sidabro medalis tapo dar vienu įspūdingu E. Scheidto sezono pasiekimu. 17-metis anksčiau šiemet tapo pasaulio jaunimo iki 19 metų čempionu bei triumfavo prestižinėje „Kieler Woche“ regatoje.
Jo mama Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt taip pat pasidžiaugė sūnaus pasirodymu pasaulio čempionate.
„Erikas Vilamouroje vykusiame ILCA 6 vyrų pasaulio čempionate užėmė antrąją vietą. Džiaugiuosi dėl jo ir jo draugo, kuris tapo pasaulio čempionu. Puikus pasirodymas – Erikas kasdien vis stiprėja“, – socialiniuose tinkluose rašė G. Volungevičiūtė-Scheidt.
Pats E. Scheidtas kol kas neskuba kalbėti apie olimpines žaidynes.
„Manau, kad Los Andželo olimpiada bus dar šiek tiek per anksti. Mano tėtis su tuo sutinka. Dar reikia daug nuveikti. Nemanau, kad tai labai realus tikslas, nors viskas gali nutikti, jei viskas klostytųsi idealiai, tačiau nemanau, kad tuomet būsiu pasiruošęs kovoti dėl medalio“, – sakė E. Scheidtas.
Kol kas 17-metis planuoja toliau varžytis ILCA 6 klasėje. Ateityje jo laukia perėjimas į olimpinę vyrų ILCA 7 klasę.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.