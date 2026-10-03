Lietuvos badmintonininkų kelionė „Dutch Open“ turnyre baigėsi aštuntfinalyje

Vyrų vienetų pagrindinio etapo starte Domas Pakšys (BWF-658) 17:21, 9:21 pralaimėjo prieš prancūzą Enogatą Roy (BWF-87).
Moterų vienetuose Jorūnė Šalnaitė (BWF-528) neįveikė kvalifikacijos. Ji 21:9, 22:24, 21:17 pranoko olandę Chloę Mayer (BWF-457), bet lemiamoje akistatoje 16:21, 12:21 neatsilaikė prieš belgę Leą Dauphinais (BWF-754).
Vyrų dvejetuose D. Pakšys ir Danielius Beržanskis 21:7, 21:7 sutriuškino olandą Dennisą Eversdijką ir airį Louie Lyonsą, bet aštuntfinalyje 12:21, 16:21 pralaimėjo galingam čekų duetui – Jiriui Kraliui ir Ondrejui Kraliui.
Moterų dvejetuose J. Šalnaitė ir Jorė Kavaliauskaitė be kovos pateko į aštuntfinalį, kur 9:21, 9:21 neprilygo pirmoms pagal skirstymą danėms – Kathrinei Vang ir Mettei Wergei.
Mišrių dvejetų turnyro starte D. Beržanskis ir J. Kavaliauskaitė 21:12, 12:21, 9:21 neatsilaikė prieš olandus Larsą Krosą ir Kelly van Buiten.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 20 tūkst. JAV dolerių.
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