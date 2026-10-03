Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos badmintonininkų kelionė „Dutch Open“ turnyre baigėsi aštuntfinalyje

2026-10-03 10:56 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-03 10:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nyderlanduose vykstančiame BWF „International Challenge“ serijos „Yonex Dutch Open“ badmintono turnyre startavo ir lietuviai.

Domas Pakšys l Mindaugo Dulinsko nuotr.

Nyderlanduose vykstančiame BWF „International Challenge“ serijos „Yonex Dutch Open“ badmintono turnyre startavo ir lietuviai.

REKLAMA
0

Vyrų vienetų pagrindinio etapo starte Domas Pakšys (BWF-658) 17:21, 9:21 pralaimėjo prieš prancūzą Enogatą Roy (BWF-87).

Moterų vienetuose Jorūnė Šalnaitė (BWF-528) neįveikė kvalifikacijos. Ji 21:9, 22:24, 21:17 pranoko olandę Chloę Mayer (BWF-457), bet lemiamoje akistatoje 16:21, 12:21 neatsilaikė prieš belgę Leą Dauphinais (BWF-754).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrų dvejetuose D. Pakšys ir Danielius Beržanskis 21:7, 21:7 sutriuškino olandą Dennisą Eversdijką ir airį Louie Lyonsą, bet aštuntfinalyje 12:21, 16:21 pralaimėjo galingam čekų duetui – Jiriui Kraliui ir Ondrejui Kraliui.

REKLAMA
REKLAMA

Moterų dvejetuose J. Šalnaitė ir Jorė Kavaliauskaitė be kovos pateko į aštuntfinalį, kur 9:21, 9:21 neprilygo pirmoms pagal skirstymą danėms – Kathrinei Vang ir Mettei Wergei.

Mišrių dvejetų turnyro starte D. Beržanskis ir J. Kavaliauskaitė 21:12, 12:21, 9:21 neatsilaikė prieš olandus Larsą Krosą ir Kelly van Buiten.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 20 tūkst. JAV dolerių.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų