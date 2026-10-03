Lietuvos sambo rinktinė pasaulio jaunių čempionatą pradėjo nesėkmingai

Jaunių merginų svorio kategorijos iki 59 kg ketvirtfinalyje Vestina Bliavaitė pralaimėjo būsimai čempionei ukrainietei Marijai Nahornai, o paguodos turnyre nusileido kazachei Aružan Turan. Roberta Kondrotaitė svorio kategorijos per 80 kg ketvirtfinalyje pralaimėjo bulgarei Aylin Šerifovai.
Donatas Juozėnas (jauniai, iki 88 kg) po burtų pateko tiesiai į aštuntfinalį, kur pralaimėjo baltarusiui Pavelui Miščankai. Jaunių vaikinų svorio kategorijoje iki 79 kg Arminas Budrius pirmajame rate nusiledo kirgizui Baieliui Isakovui.
Šeštadienį čempionate vyks jaunimo kovos. Ten laukiama ir 4 lietuvių pasirodymų.
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