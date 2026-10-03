Stanionis negailėjo Dirksčio: „Tavo charakteris dingo tada, kai supratai, kad čia jau reali kova“

Po vieno iš smūgių D. Dirksčiui suskaudo ranką, o teisėjas netrukus sustabdė kovą. Po dvikovos E. Stanionis sukritikavo D. Dirksčio sprendimą ir priminė, kiek kartų pats, net ir būdamas traumuotas, kovėsi iki galo. D. Dirkstys tuomet pareikalavo daugiau pagarbos ir sulaukė naujos E. Stanionio žinutės.
„Dominykai, tu pats pasirinkai pasitraukti iš ringo. Po smūgio pradėjai vaikščioti po ringą, nes suskaudo ranką. Teisėjas kovą nutraukė, nes pats nebenorėjai jos tęsti, suprasdamas, kas tavęs laukia“, – savo žinutę pradėjo E. Stanionis.
Lietuvis pabrėžė, kad būtent sunkiausiomis akimirkomis atsiskleidžia tikrasis kovotojo charakteris.
„Jeigu jau tiek kalbi apie kovotojo mentalitetą ir charakterį, tai būtent tokioje situacijoje jis ir pasimato. Galėjai bandyti kovoti kita ranka, judėti, daryti maksimumą iš to, ką tuo metu galėjai. Net jeigu būtum pralaimėjęs, niekas dėl to nebūtų tavęs smerkęs“, – teigė E. Stanionis.
Anot jo, aukščiausiame lygyje kovotojams keliami kitokie reikalavimai.
„Jeigu kovotum užsienyje aukščiausiame lygyje, niekam nerūpėtų, ar tau skauda ranką, ar dar kažką. Organizatoriams svarbu žinoti, kad kovotojas, atėjus sunkiam momentui, nepasitrauks. Tarp elitinių kovotojų mentalitetas yra „kovok arba mirk“ – svarbu parodyti charakterį tada, kai sunku“, – rašė E. Stanionis.
„O tavo charakteris dingo tada, kai supratai, kad čia jau reali kova. Ir ji dar net nebuvo normaliai prasidėjusi“, – pridūrė jis.
Vis dėlto E. Stanionis pripažino, kad D. Dirksčiui netrūksta gebėjimų pritraukti auditoriją.
„Aš nesakau, kad tu nemoki kovoti. Šaunuolis, kad moki daryti šou, pritrauki savo fanus į arenas ir prie ekranų. Tačiau nereikia savęs pateikti kaip „top top“ pasaulinio lygio kovotojo, kai pasauliniame lygyje dar nesi nieko reikšmingo nuveikęs. Manau, pats tai puikiai supranti“, – teigė Lietuvos boksininkas.
E. Stanionis taip pat sukritikavo D. Dirksčio elgesį po kovos ir teigė, kad labiausiai jis nuvylė savo gerbėjus.
„Svarbiausia – nuvylei savo fanus. Žmonės klausėsi visų tavo kalbų, pirko bilietus ir tikėjosi, kad atėjus laikui parodysi ne tik šou, bet ir tą „HIM“ charakterį, apie kurį tiek kalbi. Deja, šį kartą jie to nepamatė. Žmonės mokėjo pinigus ir atėjo dėl tavęs, todėl bent jau po kovos buvo galima jiems paaiškinti situaciją ir padėkoti““, – rašė E. Stanionis.
Žinutės pabaigoje E. Stanionis D. Dirksčiui palinkėjo pasveikti ir susikoncentruoti į ateitį.
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