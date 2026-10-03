Verstappenas nustebino Bahreino GP kvalifikacijoje, Hadjarui – skaudi bauda

„Pole“ poziciją iškovojo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“). Keturiskart pasaulio čempionas ratą įveikė per 1 min. 35.130 sek. ir pirmą kartą šiame sezone laimėjo kvalifikaciją.
M. Verstappenas 0.298 sek. aplenkė Lewisą Hamiltoną („Ferrari“) ir 0.428 sek. – savo komandos draugą Isacką Hadjarą. Tiesa, I. Hadjaras už jėgainės komponento keitimą gavo 5 starto pozicijų baudą, todėl sekmadienį stovės 8-oje startinėje vietoje.
Sezono lyderis Kimi Antonelli („Mercedes“, +0.501) turėjo problemų kvalifikacijoje ir paskutinėje dalyje turėjo tik vieną bandymą nuvažiuoti greitąjį ratą. Jis finišavo 4-as, o po I. Hadjaro baudos pakilo į 3-ią vietą. Toliau išsirikiavo Charlesas Leclercas („Ferrari“, +0.536), Lando Norrisas („McLaren“, +0.627), Oscaras Piastri („McLaren“, +0.632) ir labai blankiai pasirodęs George‘as Russellas („Mercedes“, +0.741).
Bahreino GP kvalifikacijos rezultatai:
Pilotų įskaitoje tvirtai pirmauja K. Antonelli (302 taškai), lenkiantis G. Russellą (236) su L. Hamiltonu (199). Konstruktorių įskaitoje dominuoja „Mercedes“ komanda (538), o už jos rikiuojasi „Ferrari“ (378) bei „McLaren“ (306).
Bahreino GP lenktynės prasidės sekmadienį 10 val. Lietuvos laiku. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai parodys „Go3“ televizija.
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