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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio karšto oro balionų čempionate – penkių lietuvių pasirodymai

2026-10-02 17:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 17:24
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Rugsėjo 19–25 dienomis Krosne, Lenkijoje, vyko 26-asis FAI pasaulio karšto oro balionų čempionatas, kuriame varžėsi 101 pilotas iš 31 šalies. Tarp jų buvo ir penki Lietuvos rinktinės atstovai.

Oreivių klubo „Audenis“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 19–25 dienomis Krosne, Lenkijoje, vyko 26-asis FAI pasaulio karšto oro balionų čempionatas, kuriame varžėsi 101 pilotas iš 31 šalies. Tarp jų buvo ir penki Lietuvos rinktinės atstovai.

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Geriausiai iš lietuvių pasirodė Rokas Kostiuškevičius, galutinėje įskaitoje užėmęs 18-ąją vietą. Vytas Kerdokas liko 26-as, Ignas Kazlauskas – 34-as, Laurynas Žurauskas – 74-as, o Arnas Šostakas – 91-as.

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Triumfavo britas Dominicas Barefordas, antras buvo prancūzas Paulis Cuenot, o trečias – šveicaras Stefanas Zeberli.

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Kai pasaulio čempionate varžosi daugiau nei šimtas aukščiausio lygio pilotų, vietos klaidoms lieka labai mažai. Kiekvienas netikslumas, kelių metrų skirtumas ar ne pats geriausias sprendimas gali turėti įtakos galutiniam rezultatui.

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Pilotams teko varžytis sudėtingomis sąlygomis – dėl riboto skrydžių skaičiaus, permainingo oro ir būtinybės maksimaliai išnaudoti kiekvieną galimybę pakilti į dangų.

Šios varžybos dar kartą priminė, kad pilotams reikia gebėti „skaityti“ orą, tinkamu metu priimti sprendimus ir išlikti tiksliems, kai dėl geriausių rezultatų varžosi daugiau nei šimtas pasaulio sportininkų. Lietuvos rinktinei čempionatas Krosne suteikė vertingos tarptautinių varžybų patirties. Nors šių metų varžybos jau baigėsi, pilotų laukia nauji startai ir nauji iššūkiai.

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