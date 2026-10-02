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Rokas Baciuška laimėjo ketvirtąjį Maroko ralio etapą – iki istorinio titulo liko viena diena

2026-10-02 20:50 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 20:50
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Rokas Baciuška ir jo šturmanas Oriolis Vidalis laimėjo ketvirtąjį „Rallye OLA Energy du Maroc“ etapą „Stock“ klasėje. „Defender Rally“ ekipažui tai buvo pirmoji pergalė šiame ralyje ir svarbus atsitiesimas po itin sudėtingos savaitės pradžios. Prieš šeštadienio finalą lietuvis išlieka W2RC čempionato lyderiu ir kovoja dėl ketvirtojo pasaulio čempiono titulo.

Rokas Baciuška | Komandos nuotr.

Rokas Baciuška ir jo šturmanas Oriolis Vidalis laimėjo ketvirtąjį „Rallye OLA Energy du Maroc“ etapą „Stock“ klasėje. „Defender Rally“ ekipažui tai buvo pirmoji pergalė šiame ralyje ir svarbus atsitiesimas po itin sudėtingos savaitės pradžios. Prieš šeštadienio finalą lietuvis išlieka W2RC čempionato lyderiu ir kovoja dėl ketvirtojo pasaulio čempiono titulo.

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Penktadienį sportininkams teko 318 kilometrų greičio ruožas Zagoros apylinkėse. Kartu su 132 kilometrų pervažiavimų dienos maršrutas sudarė 450 kilometrų. Ekipažų laukė akmenuotos trasos, kopos ir sudėtinga navigacija.

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Baciuška ir Vidalis greičio ruožą su „Defender Dakar D7X-R“ įveikė per 4 val. 4 min. 47 sek. Artimiausius varžovus Yazeedą Seaidaną ir Jérôme’ą Polato lietuvio ekipažas aplenkė 21 min. 57 sek.

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Trečiąją vietą užėmė Baciuškos komandos draugai Stephane’as Peterhanselis ir Mika Metge. Nugalėtojams jie nusileido 36 min. 3 sek. Į šį rezultatą įskaičiuota 30 min. 10 sek. bauda, skirta už ralyje panaudotą trečią diferencialą, nors reglamentas leidžia naudoti du.

Didžiąją greičio ruožo dalį „Stock“ klasėje pirmavo Sara Price su Seanu Berrimanu. Paskutiniame tarpiniame punkte, likus 24 kilometrams iki finišo, amerikietė Baciušką lenkė 13 min. 12 sek. Vis dėlto po naktį atlikto variklio keitimo jos ekipažui buvo skirta 20 valandų bauda. Galutinėje ketvirtojo etapo įskaitoje Price liko ketvirta, o pergalė atiteko Baciuškai.

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„Kelias dienas buvome dingę, pagaliau tvarkingai esame finiše. Šis ralis mums nėra nei palankus, nei parankus. Tikras išgyvenimas. Pirmą dieną turėjome problemų, antrąją nefinišavome ir gavome baudą, o trečiasis etapas buvo sustabdytas po maždaug 300 kilometrų. Yra kaip yra – dabar pagrindinis mūsų tikslas yra finišas“, – po ketvirtojo etapo sakė R. Baciuška.

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Po nesėkmingos antrosios dienos ir už nebaigtą etapą skirtos didelės laiko baudos lietuvio galimybės kovoti dėl pergalės bendroje Maroko ralio įskaitoje praktiškai išnyko. Vis dėlto penktadienio rezultatas parodė, kad ekipažas neprarado tempo ir, važiuodamas atsargiai, vis dar gali kovoti dėl pergalių atskiruose etapuose.

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„Važiuojame taip, lyg gale vežtume kiaušinius – atsargiai ir saugodami techniką. Kartais net ir važiuojant saugiai nutinka tai, kas nutiko antrą dieną. Tačiau šiandienos ruožas buvo geras – buvo ir akmenų, ir kopų, o iš esmės viskas praėjo sklandžiai“, – pasakojo lenktynininkas.

Po keturių etapų preliminarioje bendroje „Stock“ klasės įskaitoje pirmauja Peterhanselis ir Metge. Jų bendras laikas – 17 val. 3 min. 42 sek. Seidanas su Polato atsilieka 58 min. 58 sek.

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Baciuška ir Vidalis, kurių bendrame rezultate įskaičiuota ankstesnio etapo bauda, pakilo į trečiąją vietą. Nuo lyderių jie atsilieka 13 val. 51 min. 32 sek. Price ir Berrimanas bendroje įskaitoje yra ketvirti.

Nors kova dėl Maroko ralio pergalės buvo prarasta, svarbiausias Baciuškos tikslas išlieka W2RC čempiono titulas. Lietuvis į Maroką atvyko kaip „Stock“ klasės lyderis ir prieš paskutinę dieną toliau kontroliuoja savo situaciją čempionate.

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„Rytoj liko paskutinė diena. Šis ralis nebuvo mūsų naudai, bet turime svarbiausią tikslą – tapti pasaulio čempionais. Mums reikia pasiekti finišą, todėl važiuosime atsargiai, tikėsimės geriausio ir tikimės, kad pergalingai susitiksime rytoj finiše“, – sakė R. Baciuška.

Sėkmingai užbaigęs kovą dėl „Stock“ klasės titulo, Baciuška taptų keturiskart pasaulio ralio-reidų čempionu. Anksčiau lietuvis W2RC titulą du kartus iškovojo SSV kategorijoje, o 2024 metais triumfavo „Challenger“ įskaitoje. Čempiono vardas „Stock“ klasėje reikštų titulą jau trečioje skirtingoje kategorijoje – tokio rezultato W2RC istorijoje dar nėra pasiekęs nė vienas sportininkas.

Finalinis, penktasis Maroko ralio etapas vyks šeštadienį Zagoros apylinkėse. Ekipažų laukia 259 kilometrų greičio ruožas ir 98 kilometrai pervažiavimų – iš viso 357 kilometrai. Po jo paaiškės Maroko ralio nugalėtojai ir galutinė Baciuškos situacija kovoje dėl istorinio pasaulio čempiono titulo.

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