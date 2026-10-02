„Džiaugiuosi kirtęs finišo liniją“: penktadienis Maroke Kanopkinui buvo permainingas

„Šiandien buvo sunki diena. Pati pradžia labai gera, važiavome dešimties žmonių grupelėje, palaikėme gerą greitį ir vienoje vietoje visi paklydom. Paskui, degalų pildymo zonoje visi susitikom, iki ašarų iš tos klaidos prisijuokėm, apsikabinom ir gerai praleidom laiką, bet tada man pripylė per mažai degalų. Visą likusią dieną važiavau ekonomišku režimu saugodamas degalus, saugodamas technika. Buvo labai sudėtinga visa tai suvaldyti tiek viduje, tiek išorėje“, – atviravo A. Kanopkinas ir neslėpė, kad daugiausiai džiaugsmo šiandien teikia tiesiog finišo kirtimas.
Nepaisant taupymo režimo ir paklydimo, per kurį sportininkas prarado brangaus laiko trasoje ketvirtajame greičio ruože jis buvo greičiausias tarp keturračių. „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos narys bus apdovanotas dar vienu pasaulio rali reido čempionato dienos pergalės medaliu.
Šeštadienį dalyvių lauks trumpiausia ralio diena – jiems teks įveikti 259 kilometrų greičio ruožą, o kartu su pervažiavimais pravažiuoti 357 kilometrus, kur lauks ralio finišo arka bei apdovanojimai.
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