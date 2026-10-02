Tomo Ražanausko žinutė sirgaliams: „Jei susirinks 10 tūkstančių – galbūt visada žaisime Dariaus ir Girėno stadione?“

Primename, kad jau spalio 9-ąją Lietuvos rinktinė pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos antrame etape egzaminuos elitinę Švedijos rinktinę.
Įėjimas į rungtynes bus nemokamas, sirgaliams tik reikės atsiimti nemokamus kvietimus kakava.lt sistemoje.
Tomas Ražanauskas teigė, jog šiai stovyklai pavyko suburti iš esmės visas stipriausias rinktinės žaidėjas, išskyrus jaunąją Godą Smailytę, kuri patyrė traumą.
„99 proc. žaidėjų turėtų atvykti, aišku, dar yra vienas turas, tikėsimės, kad ten nieko blogo neįvyks. Neatvyks Goda Smailytė, ji yra patyrusi kelio traumą, dar laukiame galutinio verdikto iš daktarų – ar reikės operacijos, ar ne.
Kiek girdėjau, yra pažeistas meniskas. Jeigu net ir nereikės operuoti, šiais metais turbūt jos jau nebeturėsime savo stovyklose. Ji išvyko į naują klubą Vokietijoje, tikrai reikės ten įsitvirtinti, linkime Godai sveikatos“, – kalbėjo treneris.
Kalbėdamas apie aštuntą vietą pasauliniame reitinge užimančią Švedijos komandą treneris akcentavo, jog tai yra visiškas elitas, tačiau rinktinė turės kantriai gintis ir laukti varžovių klaidų.
„Aikštėje vis tiek žaidžia žmonės, ir tie žmonės daro klaidų. Kai žiūri jų pastarąsias penkerias jų rungtynes, atrodo, kad silpnų vietų nėra, bet vis tiek kažkur kažkas atsiranda. Bandysime priversti jas klysti ir lauksime savo momentų.
Greitis, intensyvumas bus visai kitokie. Turėsime pasirinkti tokį planą, kuris mums būtų naudingiausias“, – pripažino Lietuvos treneris.
T. Ražanauskas taip pat pridėjo, jog per dvejus savo metus moterų rinktinės trenerio poste jis teigė, jog svarbiausia yra prisitaikyti prie turimų žaidėjų ir jų stipriųjų pusių ir ieškoti, kaip jas galima išnaudoti.
„Visada galime sakyti, kad norime atakuoti, dominuoti – kaip treneriai kartais mėgsta deklaruoti. Bet turime suprasti, kad taip nebus. Pirmiausia turi pasižiūrėti, ką turi, kokios yra stipriosios žaidėjų savybės, ir tada pasiūlyti tokį žaidimą, kuris tai komandai tiks geriausiai“, – mintimis dalinosi strategas.
Jis taip pat buvo paprašytas įvertinti sąlygas moterų rinktinėje ir treneris turimą aplinką įvertino teigiamai.
„Tiek, kiek esu čia, antri metai, tai sąlygos tikrai nėra blogos. Anksčiau dirbau U21 rinktinėje, tai analogiškos. Tas, kas dabar yra, tikrai yra patenkinama, sąlygos tikrai gerėja. Galbūt būna sunkesnių skrydžių, pasitaiko nesusipratimų, bet tai nepriklauso nuo mūsų. Mane, kaip trenerį, viskas tikrai tenkina“, – tikino T. Ražanauskas.
Šios rungtynės įeis į istoriją dar ir dėl to, jog moterų rinktinė pirmą kartą istorijoje žais atnaujintame Dariaus ir Girėno stadione. Paklaustas apie tai, treneris su šypsena pasiuntė žinutę ir sirgaliams.
„Jeigu spalio 9 dieną į rungtynes stadione ateis dešimt tūkstančių, manau, tokiame stadione visad ir žaisime, nes tada kitur tiesiog netilpsime. Viskas priklauso nuo žiūrovų ir nuo mūsų pačių žaidimo – jeigu merginos savo žaidimu juos pritrauks, visi tik džiaugsimės“, – šyptelėjo T. Ražanauskas.
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Moterų rinktinės spalio mėnesio grafikas:
Spalio 9 diena (penktadienis)
19.05 val. Lietuva – Švedija
Spalio 13 diena (antradienis)
20.00 val. Švedija – Lietuva
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