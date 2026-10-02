Lietuvos galiūnų duetas laimėjo PSL komandines varžybas

Lietuviai aplenkė varžovus iš Čekijos, Lenkijos bei Vengrijos. Tose pačiose varžybose dalyvavęs Donatas Maskolaitis kartu su čeku Františeku Novy liko 5-i.
A. Jokūbaitis prieš tai laimėjo „Harlem“ Europos galiūnų taurę Lenkijoje, o D. Maskolaitis užėmė 4-ą poziciją. Vėliau A. Jokūbaitis triumfavo ir dar vieneriose tos pačios serijos varžybose.
D. Maskolaitis taip pat dalyvavo dar viename taurės etape, kur užėmė 5-ą vietą.
A. Jokūbaitis taip pat užėmė 2-ą vietą „PSL Trophy“ varžybose. D. Maskolaitis ten liko 6-as.
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