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Andorą baudę puolėjai po pergalės: „Žinojome, kad įvarčiai ateis“

2026-10-02 08:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 08:59
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Lietuvos rinktinė trečiadienio vakarą namuose iškovojo užtikrintą pergalę, kai net 3:0 sutriuškino Andoros futbolininkus.

Lietuvos futbolo rinktinė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos rinktinė trečiadienio vakarą namuose iškovojo užtikrintą pergalę, kai net 3:0 sutriuškino Andoros futbolininkus.

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Pirmame kėlinyje tiksliais smūgiais pasižymėjo Manfredas Ruzgis ir Faustas Steponavičius, o po pertraukos į aikštę žengęs Armandas Kučys dvikovos pabaigoje įtvirtino Lietuvos rinktinės pranašumą.

Po dvikovos visi trys įvarčių autoriai pasidalino savo mintimis ir džiaugėsi iškovota pergalę prieš laukiančią kelionę į Azerbaidžaną.

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„Sunku net paaiškinti emocijas. Man tai buvo penktos rungtynės su Lietuvos rinktinės marškinėliais. Po tokio sunkaus etapo, kurį turėjau, po dešimties metų sugrįžimo į rinktinę, pagaliau pelniau pirmąjį įvartį. Atrodo, jį pelnęs iškart atsipalaidavau. Žinojau, kad rungtynes žiūrėjo mano tėtis, pirmą kartą žiūrėjo mano sūnus. Man tai labai daug reiškia“, – dalijosi Albanijos „Besa“ komandos puolėjas.

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Jis taip pat dėkojo pasitikėjimą juo rodančiam treneriui Edgarui Jankauskui.

„Jis yra vienintelis rinktinės treneris, kuris manimi pasitikėjo. Kai prieš rungtynes apsirengėme, treneris priėjo prie manęs ir pasakė: „Jei bus baudinys, pasiimk kamuolį ir smūgiuok.“ Aš jį pasiėmiau ir padariau, ką galėjau – įmušiau įvartį.

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Dėl to jam esu labai dėkingas, dėl to po pelnyto įvarčio nuėjau jam padėkoti. Svarbiausia yra pergalė, čia yra didžiausias džiaugsmas“, – akcentavo futbolininkas.

Pirmąjį įvartį rinktinės gretose įmušė ir Faustas Steponavičius.

„Nebuvo didelio spaudimo, supratome, kad esame žymiai geresnė komanda. Mintyse galvojome, kad reikia ramiai, solidžiai žaisti, o tie įvarčiai anksčiau ar vėliau ateis.

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„Man asmeniškai išeiti į aikštę pirmą kartą būnant starto vienuoliktuke, įmušti įvartį prie savų sirgalių ir dar laimėti rungtynes jausmas tikrai labai smagus, – po rungtynių mintimis dalinosi „Sūduvos“ žaidėjas.

Tuo tarpu antrą įvartį per dvejas rungtynes pelnęs A. Kučys teigė, jog norėjo žaisti nuo dvikovos pradžios, tačiau džiaugėsi, jog ir žengus į aikštę po keitimo jam pavyko pasižymėti ir taip pratęsti sėkmingą seriją rinktinėje.

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„Pastaruoju metu susidėjo didelis krūvis – tiek klube, tiek rinktinėje žaidžiau bemaž kas tris dienas, tad kažkokio poilsio reikėjo. Tai buvo šansas kitiems – jie puikiai juo pasinaudojo.

Treneris klausė, kaip mano savijauta, bet aš esu maksimalistas – nesvarbu, kiek, visada noriu išeiti į aikštę. Davė poilsio, bet mano akys vis tiek dega – esu puolėjas, noriu mušti įvarčius, būti aikštėje ir prisidėti prie komandos pergalės“, – sakė A. Kučys.

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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:

Spalio 4 diena (sekmadienis)

16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva

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