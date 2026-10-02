Andorą baudę puolėjai po pergalės: „Žinojome, kad įvarčiai ateis“

Pirmame kėlinyje tiksliais smūgiais pasižymėjo Manfredas Ruzgis ir Faustas Steponavičius, o po pertraukos į aikštę žengęs Armandas Kučys dvikovos pabaigoje įtvirtino Lietuvos rinktinės pranašumą.
Po dvikovos visi trys įvarčių autoriai pasidalino savo mintimis ir džiaugėsi iškovota pergalę prieš laukiančią kelionę į Azerbaidžaną.
„Sunku net paaiškinti emocijas. Man tai buvo penktos rungtynės su Lietuvos rinktinės marškinėliais. Po tokio sunkaus etapo, kurį turėjau, po dešimties metų sugrįžimo į rinktinę, pagaliau pelniau pirmąjį įvartį. Atrodo, jį pelnęs iškart atsipalaidavau. Žinojau, kad rungtynes žiūrėjo mano tėtis, pirmą kartą žiūrėjo mano sūnus. Man tai labai daug reiškia“, – dalijosi Albanijos „Besa“ komandos puolėjas.
Jis taip pat dėkojo pasitikėjimą juo rodančiam treneriui Edgarui Jankauskui.
„Jis yra vienintelis rinktinės treneris, kuris manimi pasitikėjo. Kai prieš rungtynes apsirengėme, treneris priėjo prie manęs ir pasakė: „Jei bus baudinys, pasiimk kamuolį ir smūgiuok.“ Aš jį pasiėmiau ir padariau, ką galėjau – įmušiau įvartį.
Dėl to jam esu labai dėkingas, dėl to po pelnyto įvarčio nuėjau jam padėkoti. Svarbiausia yra pergalė, čia yra didžiausias džiaugsmas“, – akcentavo futbolininkas.
Pirmąjį įvartį rinktinės gretose įmušė ir Faustas Steponavičius.
„Nebuvo didelio spaudimo, supratome, kad esame žymiai geresnė komanda. Mintyse galvojome, kad reikia ramiai, solidžiai žaisti, o tie įvarčiai anksčiau ar vėliau ateis.
„Man asmeniškai išeiti į aikštę pirmą kartą būnant starto vienuoliktuke, įmušti įvartį prie savų sirgalių ir dar laimėti rungtynes jausmas tikrai labai smagus, – po rungtynių mintimis dalinosi „Sūduvos“ žaidėjas.
Tuo tarpu antrą įvartį per dvejas rungtynes pelnęs A. Kučys teigė, jog norėjo žaisti nuo dvikovos pradžios, tačiau džiaugėsi, jog ir žengus į aikštę po keitimo jam pavyko pasižymėti ir taip pratęsti sėkmingą seriją rinktinėje.
„Pastaruoju metu susidėjo didelis krūvis – tiek klube, tiek rinktinėje žaidžiau bemaž kas tris dienas, tad kažkokio poilsio reikėjo. Tai buvo šansas kitiems – jie puikiai juo pasinaudojo.
Treneris klausė, kaip mano savijauta, bet aš esu maksimalistas – nesvarbu, kiek, visada noriu išeiti į aikštę. Davė poilsio, bet mano akys vis tiek dega – esu puolėjas, noriu mušti įvarčius, būti aikštėje ir prisidėti prie komandos pergalės“, – sakė A. Kučys.
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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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