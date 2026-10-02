Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-19 futbolo rinktinei nepavyko pasiekti revanšo Albanijoje

2026-10-02 20:53 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-02 20:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė penktadienį išvykoje sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes su Albanijos bendraamžiais.

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė penktadienį išvykoje sužaidė antrąsias kontrolines rungtynes su Albanijos bendraamžiais.

REKLAMA
0

Šį kartą susitikimas baigėsi rezultatu 2:1 Albanijos komandos naudai. Priminsime, kad pirmąsias rungtynes trečiadienį po atkaklios ir permainingos kovos albanai laimėjo 3:2.

Penktadienio rungtynės Vorėje pasižymėjo apylygiu komandų žaidimu ir negausiu progų skaičiumi. Domas Sinkevičius 21 minutę atliko smūgį iš nuotolio, o kamuolys pralėkė šalia virpsto. Albanų gynybą pavyko pralaužti 32 minutę, kai po Deivido Luko perdavimo sekė galingas Darko Mališanovičiaus smūgis, kurio nepavyko atremti vartininkui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame rungtynių kėlinyje aikštės šeimininkams pavyko persverti rezultatą savo naudai. Du taiklius smūgius atliko Elsonas Himallaris, 59 ir 67 minutę.

REKLAMA
REKLAMA

Susitikimo pabaigoje keletą grėsmingų smūgių į varžovų vartus atliko Rodionas Piazenko. Visgi, lietuviams nepavyko pasiekti revanšo prieš Albanijos bendraamžius.

REKLAMA

Primename, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Birželio mėnesį ištraukti antrojo atrankos etapo burtai lietuviams nulėmė patekimą į trečiąją grupę, kur varžovais bus Portugalijos, Švedijos ir Vokietijos bendraamžių rinktinės. Lapkričio 11–17 dienomis šis turnyras bus žaidžiamas Portugalijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Atrankos antrasis etapas bus žaidžiamas mini turnyrų principu. Pirmas tris vietas A diviziono grupėse užėmusios komandos pratęs kovą dėl patekimo į čempionato finalinį etapą ir pateks į trečią atrankos etapą, kuris bus žaidžiamas jau kitų metų pavasarį, o ketvirtą vietą grupėse užėmusios komandos iškris į B divizioną, kur ir varžysis pavasarį, o jas pakeis septynių B diviziono grupių nugalėtojos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vaikinų U19 rinktinių kontrolinių rungtynių statistika

Albanija – Lietuva 2:1 (0:1);

Vorės FK „Vora“ stadionas, teisėjas Gerard Cokaj (Albanija);

Įvarčiai: 59 ir 67 min. Elson Himallari (Albanija); 32 min. Darko Mališanovič (Lietuva);

Įspėti: 48 min. Spasian Nasto (Albanija); 34 min. Darko Mališanovič, 47 min. Žygimantas Jurevičius (Lietuva);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Kristupas Čepulis, Martynas Stambrauskas, Jokūbas Žiedelis, Jugas Turčinskas, Paulius Stankus, Adomas Buikus (73 min. Klemensas Gustas), Dominykas Zubavičius (46 min. Dominykas Liepis), Deividas Lukas (46 min. Tomas Gudaitis), Kajus Čepas (73 min. Rodion Piazenko), Darko Mališanovič, Domas Sinkevičius (46 min. Žygimantas Jurevičius). Atsargoje: Dominykas Čekavičius, Tomas Jonyla, Deividas Česnauskis, Norbert Diugevič.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų