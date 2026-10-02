Lietuvos U-19 futbolo rinktinei nepavyko pasiekti revanšo Albanijoje

Šį kartą susitikimas baigėsi rezultatu 2:1 Albanijos komandos naudai. Priminsime, kad pirmąsias rungtynes trečiadienį po atkaklios ir permainingos kovos albanai laimėjo 3:2.
Penktadienio rungtynės Vorėje pasižymėjo apylygiu komandų žaidimu ir negausiu progų skaičiumi. Domas Sinkevičius 21 minutę atliko smūgį iš nuotolio, o kamuolys pralėkė šalia virpsto. Albanų gynybą pavyko pralaužti 32 minutę, kai po Deivido Luko perdavimo sekė galingas Darko Mališanovičiaus smūgis, kurio nepavyko atremti vartininkui.
Antrajame rungtynių kėlinyje aikštės šeimininkams pavyko persverti rezultatą savo naudai. Du taiklius smūgius atliko Elsonas Himallaris, 59 ir 67 minutę.
Susitikimo pabaigoje keletą grėsmingų smūgių į varžovų vartus atliko Rodionas Piazenko. Visgi, lietuviams nepavyko pasiekti revanšo prieš Albanijos bendraamžius.
Primename, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Birželio mėnesį ištraukti antrojo atrankos etapo burtai lietuviams nulėmė patekimą į trečiąją grupę, kur varžovais bus Portugalijos, Švedijos ir Vokietijos bendraamžių rinktinės. Lapkričio 11–17 dienomis šis turnyras bus žaidžiamas Portugalijoje.
Atrankos antrasis etapas bus žaidžiamas mini turnyrų principu. Pirmas tris vietas A diviziono grupėse užėmusios komandos pratęs kovą dėl patekimo į čempionato finalinį etapą ir pateks į trečią atrankos etapą, kuris bus žaidžiamas jau kitų metų pavasarį, o ketvirtą vietą grupėse užėmusios komandos iškris į B divizioną, kur ir varžysis pavasarį, o jas pakeis septynių B diviziono grupių nugalėtojos.
Vaikinų U19 rinktinių kontrolinių rungtynių statistika
Albanija – Lietuva 2:1 (0:1);
Vorės FK „Vora“ stadionas, teisėjas Gerard Cokaj (Albanija);
Įvarčiai: 59 ir 67 min. Elson Himallari (Albanija); 32 min. Darko Mališanovič (Lietuva);
Įspėti: 48 min. Spasian Nasto (Albanija); 34 min. Darko Mališanovič, 47 min. Žygimantas Jurevičius (Lietuva);
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Kristupas Čepulis, Martynas Stambrauskas, Jokūbas Žiedelis, Jugas Turčinskas, Paulius Stankus, Adomas Buikus (73 min. Klemensas Gustas), Dominykas Zubavičius (46 min. Dominykas Liepis), Deividas Lukas (46 min. Tomas Gudaitis), Kajus Čepas (73 min. Rodion Piazenko), Darko Mališanovič, Domas Sinkevičius (46 min. Žygimantas Jurevičius). Atsargoje: Dominykas Čekavičius, Tomas Jonyla, Deividas Česnauskis, Norbert Diugevič.
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