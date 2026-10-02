Ketvirtąjį „Rallye du Maroc“ etapą Karka įveikė be klaidų

Lietuvis 321 kilometrą per kopas, akmenynus ir krūmokšniais sužėlusias dykvietes įveikė per 3 val. 35 min., o nuo „Rally2“ įskaitoje dominuojančio portugalo Martimo Venturos atsiliko 12 minučių ir užėmė 10-ąją vietą.
Dovydas taip pat pasidžiaugė išvengęs techninių problemų – navigacijos įranga po vakarykščio akibrokšto, kai įpusėjus greičio ruožą tiesiog „pakibo“, šiandien veikė nepriekaištingai.
„Nors Maroke startuoju antrą kartą, šio regiono reljefo charakteristikos panašios į praėjusių metų, todėl jaučiuosi kur kas komfortiškiau“, – sakė D. Karka.
Šeštadienį visų Pasaulio ralio-reidų čempionato ketvirtojo etapo dalyvių laukia trumpiausias – 259 kilometrų ilgio greičio ruožas.
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