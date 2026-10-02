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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Ketvirtąjį „Rallye du Maroc“ etapą Karka įveikė be klaidų

2026-10-02 20:53 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 20:53
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„Pagaliau finiše pats sau neturėjau didelių priekaištų – visą 4-ąjį greičio ruožą judėjau teisingu, artimu lenktynių lyderiams, tempu ir nepadariau rimtesnių klaidų“, – priešpaskutinės „Rally OLA Energy du Maroc“ batalijų dienos finiše džiaugėsi Dovydas Karka.

Dovydas Karka Maroko ralyje | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (18)

„Pagaliau finiše pats sau neturėjau didelių priekaištų – visą 4-ąjį greičio ruožą judėjau teisingu, artimu lenktynių lyderiams, tempu ir nepadariau rimtesnių klaidų“, – priešpaskutinės „Rally OLA Energy du Maroc“ batalijų dienos finiše džiaugėsi Dovydas Karka.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovydas Karka Maroko ralyje

Lietuvis 321 kilometrą per kopas, akmenynus ir krūmokšniais sužėlusias dykvietes įveikė per 3 val. 35 min., o nuo „Rally2“ įskaitoje dominuojančio portugalo Martimo Venturos atsiliko 12 minučių ir užėmė 10-ąją vietą.

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Dovydas taip pat pasidžiaugė išvengęs techninių problemų – navigacijos įranga po vakarykščio akibrokšto, kai įpusėjus greičio ruožą tiesiog „pakibo“, šiandien veikė nepriekaištingai.

„Nors Maroke startuoju antrą kartą, šio regiono reljefo charakteristikos panašios į praėjusių metų, todėl jaučiuosi kur kas komfortiškiau“, – sakė D. Karka.

Šeštadienį visų Pasaulio ralio-reidų čempionato ketvirtojo etapo dalyvių laukia trumpiausias – 259 kilometrų ilgio greičio ruožas.

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