Lietuvos kultūristas Gytis Laurinavičius tapo NABBA profesionaliu atletu

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė „NABBA Lietuva“. Federacija pasveikino savo narį su svarbiu pasiekimu ir nauju karjeros etapu.
G. Laurinavičiaus tapimas NABBA PRO atletu – ilgo ir nuoseklaus darbo, disciplinos bei atkaklumo įvertinimas. Nuo šiol lietuvis galės varžytis aukščiausiame NABBA lygyje.
„NABBA Lietuva“ palinkėjo G. Laurinavičiui sėkmės profesionalų scenoje, naujų tikslų ir pergalių bei pasidžiaugė tuo, kad atletas atstovauja Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos bendruomenei.
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