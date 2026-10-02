Finišavo Lietuvos aviamodelių taurės sezonas

F1A klasėje paskutinį etapą laimėjo Vytas Klezys, aplenkęs Modestą Snukiškį ir Robertą Poškų. Ankstesnius etapus laimėjo Edmundas Mikulėnas bei R. Poškus.
F1B klasėje nugalėjo Rolandas Mackus, antras buvo Laimis Praniauskas, o trečias – Vytautas Kaunietis. Pirmasis etapas baigėsi Mariaus Bliujaus pergale, o antrasis – Tomo Mackaus triumfu.
F1C klasėje pirmas buvo Virginijus Furmaniukas, antras – Pijus Furmaniukas, o trečias – Henrikas Aukštakis. V. Furmaniukas laimėjo ir pirmą etapą, o antrajame geriausiai pasirodė Danas Babenskas.
Kitų klasių varžybos vyko tik paskutiniame etape. F1G klasėje Jomantas Kviklys aplenkė Roką Ivančiką, F1H klasėje nugalėjo Mantas Užgirys, antras buvo Benas Krasovskis, trečias – Matas Bušniauskas, o HLG klasėje triumfavo B. Krasovskis, aplenkęs J. Kviklį bei Pijų Eismantą.
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