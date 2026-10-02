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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Baisogaloje paaiškėjo Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionato nugalėtojai

2026-10-02 17:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-02 17:33
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Baisogaloje surengtas XXVIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rovimo rungties čempionatas.

Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Baisogaloje surengtas XXVIII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rovimo rungties čempionatas.

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Vyrų varžybose savo svorių kategorijų nugalėtojais tapo Domas Lesickas, Šarūnas Eliseev, Armandas Jonauskas, Arijus Vilkas, Povilas Kačinskas, Vladimir Kornejev, Ligitas Kairys, Justas Optas ir Julius Optas. Pastarasis surinko net 740 taškų, nes svorio kategorijoje virš 95 kg išrovė 32 kg svarstį 185 kartus.

Moterų varžybose auksu pasidabino Guoda Ramanauskytė, Gabrielė Grušaitė, Rūta Sindikevičienė, Valentina Šalkauskaitė bei Danutė Šalkauskaitė.

Komandinėje įskaitoje triumfavo Žemaitija su 194 tšk. Nežymiai atsiliko klubas „Bastilija“ (192) ir klubas „Griaustinis“ (192).

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