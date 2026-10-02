Baisogaloje paaiškėjo Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionato nugalėtojai

Vyrų varžybose savo svorių kategorijų nugalėtojais tapo Domas Lesickas, Šarūnas Eliseev, Armandas Jonauskas, Arijus Vilkas, Povilas Kačinskas, Vladimir Kornejev, Ligitas Kairys, Justas Optas ir Julius Optas. Pastarasis surinko net 740 taškų, nes svorio kategorijoje virš 95 kg išrovė 32 kg svarstį 185 kartus.
Moterų varžybose auksu pasidabino Guoda Ramanauskytė, Gabrielė Grušaitė, Rūta Sindikevičienė, Valentina Šalkauskaitė bei Danutė Šalkauskaitė.
Komandinėje įskaitoje triumfavo Žemaitija su 194 tšk. Nežymiai atsiliko klubas „Bastilija“ (192) ir klubas „Griaustinis“ (192).
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.