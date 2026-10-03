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Už lango – 17 laipsnių šilumos, bet Vilniaus švietimo įstaigose jau įjungtas šildymas

2026-10-03 12:56 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-03 12:56
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Nors už lango vasariški orai, daugiau nei pusėje Vilniaus švietimo įstaigų jau įjungtas šildymas.

Šildymas, radiatoriai (nuotr. Dainiaus Labučio)

Nors už lango vasariški orai, daugiau nei pusėje Vilniaus švietimo įstaigų jau įjungtas šildymas.

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Į ugdymo įstaigas vaikus lydintys tėvai pastebėjo, kad minėtų įstaigų radiatoriai jau įkaitę, nors dieną Vilniuje oro temperatūra siekia 17–18 laipsnių. 

„Švietimo įstaigos Vilniuje nuo rugsėjo 22 d. gali pagal poreikį priimti sprendimą įjungti šildymą. Leisti pradėti šildymą įstaigose nuspręsta įvertinus temperatūras nakties metu, kai oras reikšmingai atvėsta. Šios dienos duomenimis, šildymas jau įjungtas 130 iš 246 švietimo įstaigų“, – Eltai komentavo Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus Ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė.

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Tuo metu sinoptikai ir po šilto savaitgalio prognozuoja vasariškus orus.

Sinoptikai sako, kad pirmadienį Lietuvoje lietaus bus nedaug, vietomis nulis ir tik trumpai. Termometrai naktį rodys 7–12, prie jūros iki 14, dieną kils iki 15–19 laipsnių šilumos.

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Lietaus ir toliau bus nedaug, bus fiksuojama tik vietomis, vyraus negausus lietus.  Bet temperatūra bus gana aukšta: naktį 8-3, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

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ELTA primena, kad Lietuvoje šildymo sezonas oficialiai prasidėjo ketvirtadienį, spalio 1 dieną.

Iki spalio 1 dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Seimui birželį patvirtinus naują tvarką, šilumą bus galima pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo. 

Ministerijos duomenimis, šiuo metu daugiau kaip 85 proc. Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti. 

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Visgi, jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. 

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti 15–20 proc., tačiau galutinę kainą, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos.

Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovė Agnė Bagočiutė savo ruožtu pažymėjo, kad įtakos turės ir tai, kad šis šildymo sezonas bus pirmasis, nuo kurio pradžios nebetaikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas.

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Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. PVM mokestį šildymui. Parlamento Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas tam griežtai nepritarė, teigdamas, jog valstybė neturi pinigų.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu sakė, kad lengvatinis PVM šildymui buvo per daug bendra priemonė, kuria naudojosi ir tie gyventojai, kuriems šildymo kaštai nekelia jokio spaudimo. Ministro pirmininko teigimu, šildymo kainų lengvata nebus sugrąžinama.

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LEA sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose. 

Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).

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