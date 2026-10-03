Vilniečiai lieja ašaras, kai sužinojo, ką statys prie jų namų: kalti valdininkų ir verslo žaidimai?

Apginti nepavyksta ir sklype augančių medžių – kelis jau iškirto darbininkai. Beje, dešimt aktyvistų ir Žaliųjų partijos narių mitingavo prie sostinės savivaldybės ir ragino valdžią pasirūpinti džiūstančiais medžiais.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vieno devyniaaukščio daugiabučio gyventojai sostinės Justiniškių rajone jaučiasi neramiai: valdininkai palaimino statytojų ketinimus priešais jau gyvenančių vilniečių langus statyti naują penkiaaukštį.
„Saulutė patekėjo – mes ją matome. Dabar, jeigu užstatys šitą namą. Tai, žinote, aš irgi sakau: mes tokie patys žmonės, tokie patys mokesčių mokėtojai, mes kaip kurmiai būsime“, – sakė vilnietė Sofija.
Sofija gyvena devyniaaukščio pirmame aukšte ir rodo, ką matytų per beveik visus buto langus.
„Šitas šermukšnis lieka, o toliau namo siena. Naujas namas“, – minėjo vilnietė Regina.
Gyventojai piktinasi naujo daugiabučio statybomis
Naujos statybos planuojamos iš viso 18 butų gyventojų panosėje.
„Džiaugėmės žaluma, šita teritorija, o dabar matysime kaimynus, vieni kitiems į langus žiūrėsime ir šypsosimės ar verksime, nežinau“, – pridūrė vilnietė Regina.
Sostinės savivaldybė prieš 13 metų tyliai suformavo žemės sklypą.
„Ar čia ponas Zuokas sugalvojo. Gal čia jo?“ – svarstė Valentina.
Sklypas perduotas fiziniam asmeniui, atkūrusiam nuosavybės teisę. Vėliau iš to asmens sklypą nusipirko statybų bendrovė.
„Galimai atstovaujama verslo interesams, kadangi buvo aišku, kad nieks čia nesiruošia, kaip sakyt, agurkų turbūt auginti“, – aiškino Taikos seniūnaitis Vaidas Kovalčikas.
Apie tai, kad gyventojų pašonėje sukurtas sklypas ir dar priklauso statybų bendrovei, žmonės sužinojo tik po 10 metų, kai bendrovė turėjo viešai pristatyti savo planus.
„Pasiūlymuose vystytojas pateikė – viskas šauniai atrodo. Mes gi žinome, kaip ten galima suprojektuoti, pafotošopinti. Tai iš visų pusių saulutė šviečia, betgi mes žinome, kaip čia bus“, – pasakojo V. Kovalčikas.
Nupjovė saugomus klevus
Sutapimas ar ne, bet vizualizacijose stovintis devyniaaukštis kažkodėl rodomas be langų į naujo namo pusę. Gyventojai nuogąstauja, kad trūks automobilių stovėjimo vietų, planuojami perkelti medžiai neprigis naujose vietose, o komercinėse patalpose, kurios bus pakeliui į mokyklą, įsikurs baras ar kazino.
Ignoruodami gyventojus statytojai pasiuntė darbininkus nupjauti kelis medžius, tarp kurių buvo ir saugotini klevai. Tam leidimą savivaldybė buvo suteikusi.
„Šitas varė kaip per širdį su tuo pjūklu ir dar su kokiu pasitenkinimu, specialiai – nervuodamas mus“, – kalbėjo gyventoja.
Savivaldybė trūkčioja pečiais: sklypai išparceliuoti kažkada seniai, o dabar prieštarauti tam esą nelabai yra kaip.
„Yra turbūt galimybė dalykus keisti, bet tai yra teismo kelias. Kiek aš žinau, kad tai yra privatus sklypas, ir juridinis asmuo sklypą pirko iš fizinio asmens, tai nu… tiesiog“, – tikino Vilniaus vyriausioji ekologė Vaiva Marozienė.
„Visuomeninis interesas visiškai neginamas. Visiškai“, – piktinosi V. Kovalčikas.
Patys statytojai TV3 žinias patikino, kad laikosi įstatymų.
„Lithome“ savo veiklą vykdo nuosekliai laikydamasi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statinių projektavimą, statybą bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimą“, – teigė „Lithome“ generalinis direktorius Igoris Trofimovas.
Žalieji protestavo prie savivaldybės
Maždaug dešimt Žaliųjų partijos narių ir kitų aktyvistų rinkosi prie sostinės savivaldybės ir reikalavo sostinės valdžios geriau rūpintis džiūstančiais ar naujų trinkelių spaudžiamais, taip pat ir dėl statybų kertamais medžiais.
„Vilniaus valdžia dabar iš miesto medžių ruošia, panašu, deginimui malkas, bet ne ilgalaikį žalią miesto rūbą, kuris gali mums padėti ištverti audringas, karštas vasaras“, – sakė Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė.
„Viešųjų ryšių skyrius yra dvigubai ar trigubai didesnis už skyrių, kuris atsakingas už Vilniaus miesto gamtą ir aplinką. Tai tiesiog prioritetai ne ten sudėlioti“, – minėjo Žaliųjų partijos vicepirmininkas Laurynas Okockis.
„Visą laiką yra galimybė, kad būtų geriau, ir tikrai žinau, ir tą galiu atsakingai pasakyti, kad tikrai yra dedama daug pastangų“, – aiškino V. Marozienė.
Tačiau sostinės valdininkai nuo žaliųjų sėkmingai pasislėpė. Žalieji bandė įteikti malkų dovanų, tačiau niekas jų taip ir nepriėmė.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.