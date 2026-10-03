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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Šalnos jau čia: naktį termometrai nukrito iki -3 °C šalčio

2026-10-03 11:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-03 11:46
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Nors dienomis orai Lietuvoje vasariški, naktimis jau fiksuotos šalnos.

Pirmoji šalna (nuotr. Erika Skeivienė, Orų entuziastai)
GALERIJA (32)

Nors dienomis orai Lietuvoje vasariški, naktimis jau fiksuotos šalnos.

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Penktadienis buvo be lietaus, rytą vietomis tvyrojo rūkas. Aukščiausia oro temperatūra siekė 17–21 laipsnį šilumos.

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

Sinoptikai: naktį fiksuotos šalnos

Žemiausia oro temperatūra naktį buvo 2–8, vakariniuose rajonuose vietomis 9–12 laipsnių šilumos. 

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Tačiau dirvos paviršiuje vietomis fiksuotos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio.

„Labiausiai išsiskyrė Varėna, kur buvo šalčiausia. Oro temperatūra (1,5 m aukštyje) nukrito iki 0,0 °C. Tuo tarpu, dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) šalo iki -3,0 °C. Taip pat silpnų šalnų buvo ir Molėtų, Utenos, Trakų, Birštono ir Kazlų Rūdos meteorologijos stotyse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. 

Šeštadienį be žymesnio lietaus, pūs pietvakarių, vakarų 4–9 m/s stiprumo vėjas. 

Aukščiausia temperatūra sieks 16–21 laipsnį šilumos.

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