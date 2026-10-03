Naujausia orų prognozė: sinoptikai atskleidė, koks bus savaitgalis

Šeštadienį be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Orų prognozė
Sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.
Pirmadienį vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Svyloje ties Guntauninkais – iki 32 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.