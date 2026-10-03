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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: sinoptikai atskleidė, koks bus savaitgalis

2026-10-03 07:52 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-10-03 07:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Savaitgalis bus gana šiltas, sekmadienį gali truputį palyti, rodo naujausia orų prognozė.

Savaitgalis bus gana šiltas, sekmadienį gali truputį palyti, rodo naujausia orų prognozė.

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Šeštadienį be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

Orų prognozė

Sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

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Pirmadienį vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

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Hidrologinė situacija

Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Svyloje ties Guntauninkais – iki 32 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

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