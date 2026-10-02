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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija: „Galime sulaukti ir dar vienos trumpalaikės šilumos bangos“

2026-10-02 17:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 17:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sinoptikai sako, kad orus Europoje šeštadienį lems viena itin didelė aukšto slėgio sritis, žemo slėgio vietų tiesiog nebus.

Sinoptikai sako, kad orus Europoje šeštadienį lems viena itin didelė aukšto slėgio sritis, žemo slėgio vietų tiesiog nebus.

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Saulėta rytoj bus tarp Baltijos, Juodosios ir Adrijos jūros, kitur dangų dengs debesys, kai kur ir gana stori.

Didžiojoje žemyno dalyje bus palyginti šilta, šilčiausia žinoma pietuose, gaiviau – šiaurėje.

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

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Romoje rytoj bus saulėta ir 28 laipsniai šilumos, Barselonoje lietus ir 22 laipsniai, Paryžiuje debesuota bet nelis ir taip pat 22, Londone debesuota ir 19 laipsnių šilumos; Berlyne debesuota ir 20 laipsnių, Varšuvoje saulė pro debesis ir taip pat 20 laipsnių šilumos.

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Kokių orų tikėtis Lietuvoje?

Lietuvoje šiandien buvo labai menkai debesuoti arba tiesiog giedri, saulėti ir šilti orai. Artimiausią naktį irgi vyraus giedras dangus, iš jo tikrai nelis, bet kai kur suboluos rūkas. Dieną iš vakarų pradės plaukti nestori debesys. Iš jų nelis, diena liks šviesi, daug kur saulėta.

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Lietuvos link jau beveik savaitę plaukia šiltas oras iš pietų. Artimiausią parą šis srautas dar išliks. Rytoj paryčiais bus 6–8, prie jūros apie 13 laipsnių, atsiras ir teorinė šalnos tikimybė, aukščiausia dieną bus apie 18–20 laipsnių šilumos.

Kitaip tariant, šeštadienį orai vis dar bus puikūs. Jie bus giedri, kai kur – labai menkai debesuoti, dėl to naktis bus žvaigždėta, diena – saulėta, lietaus nė lašo, naktį kai kur rūkas. Naktį atvės iki 6–8, prie jūros bus apie 13 laipsnių, įdienojus bus apie 18–20 laipsnių šilumos.

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Sekmadienį debesų daugės, bet saulė irgi nušvis. Naktį lietaus nenumatoma, ir dieną jo tikimybė menka. Naktį ir rytą vėl kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki 8–10, prie jūros vėl apie 13, įdienojus vyraus 16–18 laipsnių šilumos.

Pirmadienį iki juntamo sustiprės vakarinių krypčių vėjas, bus debesuota, kai kada ir su pragiedrėjimais, ir naktį, ir dieną vietomis trumpai palis. Naktį atvės iki 10–12, prie jūros bus apie 14, dieną vėl šils iki 16–18 laipsnių šilumos.

„Ką gi, sekmadienį – bobų vasaros uždarymas. Šiemet ji tikrai puiki buvo. Kitą savaitę nusistovės vėjuoti, kai kada su lietumi orai, bet vėsu tikrai nebus, o savaitės viduryje galime sulaukti ir dar vienos trumpalaikės šilumos bangos. Tad sugrįžimas į rudenį tikrai nebus skausmingas“, – kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija.

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