Naujausia Naglio Šulijos orų prognozė: turi žinių dėl savaitgalio

Lietuvos link dabar plaukia oras iš pietų, nuo Ukrainos ir Rumunijos. Jis yra šiltas – šiandien buvo apie 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį atvės iki 7–9 laipsnių, prie pat jūros bus apie 11–13, rytoj dieną vyraus 19–21 laipsnis šilumos.
„Kitaip tariant, orai bus puikūs“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Jie bus arba labai menkai debesuoti, arba visai giedri, dėl to naktis bus žvaigždėta, diena – saulėta, lietaus nebus, bet naktį ir rytą kai kur bus rūko. Oras naktį atvės iki 7–9, prie jūros 11–13 laipsnių, dieną šils iki 19–21 laipsnio šilumos.
Lygiai toks pat puikus bus ir šeštadienis – giedras, naktį kai kur su rūku, dieną saulėtas. Naktį vėl 7–9, prie pat jūros 11–13 laipsnių, dieną bus 18–20 laipsnių šilumos.
Sekmadienį šventė pasibaigs. Vėjas pasisuks iš vakarų, bet bus dar silpnas. Daugės debesų. Naktį lietaus dar nebus, bet dieną kai kur, greičiausiai šalies vakaruose, jau trumpai ir negausiai palynos. Oras naktį atvės iki 8–10, prie pat jūros bus 12–14 laipsnių, dieną sušils iki 17–19 laipsnių šilumos.
„Kitą savaitę sugrįš vėjuoti, kartkartėm su lietumi orai, bet jie tikrai nebus vėsūs“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena du centrus turinti aukšto slėgio sritis. Žemo slėgio vietų beveik nebus.
Viena saulėtų orų sritis nusidrieks nuo Suomijos iki Graikijos, kitur debesuotumas bus įvairus ir permainingas.
Bent kiek didesnė šiluma rytoj liks tiktai kai kur pietuose, o vyraus vidutiniškai šilti orai.
Romoje rytoj daug saulės ir 29 laipsniai, Barselonoje debesuota ir 25 šilumos, Paryžiuje saulė pro debesis ir 20 laipsnių, Londone labai panašūs orai ir taip pat 20 šilumos; Berlyne debesuota ir šils iki 19 laipsnių, Varšuvoje bus saulėta ir taip pat 19 šilumos.
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