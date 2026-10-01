Štai koks bus spalis – kada baigsis bobų vasara?

Sinoptikė informavo, kad rugsėjis baigėsi ramiais ir sausais orais, o spalis prasidės taip pat ramiai, sausai ir gana šiltai dėl anticiklono Borchert.
„Rugsėjui draugiškai atsisveikinti padėjo ramių, sausesnių anticiklonų sistema.
Spalis prasidės ramiai, be lietaus ir dar gana šiltai, o jam „padės“ anticiklonas, vardu Borchert, nustūmęs „senuką“ Arno (tą patį, kuris rugsėjo pabaigoje gražiais orais pradžiugino)“, – prognozavo ji.
Pasak E. Latvėnaitės, iki sekmadienio Lietuvoje išliks sausi ir ramūs orai, tačiau naktys bus vėsesnės, ypač rytuose ir pietuose, o dienomis saulė maloniai šildys.
„Taip, kaip žemėje, taip ir danguje… Iki sekmadienio vis dar turėsime ramius, sausus orus. Kol mes vis dar būsime sandūroje tarp labai šiltos orų masės vakariau mūsų ir vėsesnės, esančios rytuose.
Tad naktys bus vėsokos, ypač pietiniuose (smėlinguose) ir rytiniuose rajonuose, kur vėsesnis oras brausis. Dienomis jau visus saulutė maloniai sušildys“, – rašė specialistė.
Anot sinoptikės, nuo sekmadienio Lietuvą pasieks šaltesnis ir drėgnesnis oras, todėl bus daugiau debesų, lietaus ir vėsiau.
„Nuo sekmadienio neramesni ir drėgnesni ciklonai virš Skandinavijos įsitvirtins ir vis arčiau Baltijos plėsis, sekmadienio dieną šaltasis atmosferos frontas mus užkabins ir šiek tiek palaistys, jau vėsesnius orus atneš“, – prognozavo E. Latvėnaitė.
„Nuo pirmadienio orai bus permainingi, nes neramesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema virš Skandinavijos ir Baltijos vis labiau stiprės, su jais stiprės ir vakarinių krypčių vėjai“, – toliau tęsė ji.
Kitą savaitę pradžioje dar gali būti sausesnių orų, bet vėliau lietaus daugės, dienos taps vėsesnės, o naktys gali tapti šiltesnės.
„Jei kitos savaitės pradžioje iš pietų dar sausesnis anticiklonas kartais bandys ir Lietuvą pasiekti, tai vėliau neramūs ir lietingi ciklonai vis toliau į Rytų ir Vidurio Europą plėsis.
Tad kitai savaitei įsibėgėjus su trumpom pertraukom jau lis vis daugiau.
Nuo pirmadienio dienos jau bus vėsesnės, o dažnai apniukusios naktys bus kiek šiltesnės, bent jau šalnomis negąsdins“, – atkreipė dėmesį sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, spalio 1 d., lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur nusidrieks rūkai, mažiausiai ūkanota ir šviesiau bus vakariniuose bei pietvakariniuose rajonuose. Vėjas rytinių krypčių, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–10°C, vėsiausia bus pietiniuose rajonuose, kur dirvos paviršiuje gali būti apie 0°C. Kuršių nerijoje temperatūra sieks 11–13°C. Dieną oras sušils iki 18–20°C.
Penktadienį, spalio 2 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį daug kur nusidrieks rūkai ir miglos. Vėjas pietų, pietryčių, 3–7 m/s, vakariniame pakraštyje dieną 6–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 3–8°C, vėsiausia bus rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose, kur dirvos paviršiuje galimos 0–2°C šalnos. Kuršių nerijoje bus 9–11°C. Dieną oras sušils iki 17–19°C.
Šeštadienį, spalio 3 d., naktį lietaus nenumatoma, o dieną didesnio lietaus taip pat neturėtų būti. Vėjas nepastovus, 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–8°C, kai kur dirvos paviršiuje galimos 0–2°C šalnos. Pajūryje bus 9–12°C, šilčiausia – Kuršių nerijoje. Dieną temperatūra sieks 17–19°C.
Sekmadienį, spalio 4 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau kai kur vėl nusidrieks rūkai. Dieną vietomis jau šiek tiek palis. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–12°C, rytiniuose rajonuose 6–9°C. Dieną oras sušils iki 15–17°C, vėsiausia bus rytiniuose ir pietrytiniuose rajonuose.
Pirmadienį, spalio 5 d., naktį protarpiais šiek tiek palis, o dieną lietaus bus daugelyje rajonų. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Pajūryje vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–12°C, pajūryje apie 14°C. Dieną oras sušils iki 13–16°C.
Antradienį, spalio 6 d., vietomis šiek tiek palis, daugiausia naktį. Vėjas vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 8–10°C, pajūryje 11–13°C. Dieną oras sušils iki 14–16°C.
Trečiadienį, spalio 7 d., protarpiais palis, daugiausia naktį ir pirmoje dienos pusėje. Vėjas vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje – iki 17 m/s. Naktį temperatūra sieks 10–14°C, dieną – 14–17°C.
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