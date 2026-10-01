Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Stichinis reiškinys Lietuvą pasieks staiga: įspėja – tai įvyks netrukus

2026-10-01 06:03 / šaltinis: Meteo.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 06:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artimiausiomis dienomis Lietuvą lepins šiluma, tačiau naktį sulauksime ir stichinio reiškinio, praneša sinoptikai.

Artimiausiomis dienomis Lietuvą lepins šiluma, tačiau naktį sulauksime ir stichinio reiškinio, praneša sinoptikai.

REKLAMA
7

Pateikiame naujausią meteo.lt orų prognozę:

Šiandien nepastoviai debesuota. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 30 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, kai kur iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Nevėžyje ties Babtais – iki 20 cm.

REKLAMA

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Vakar plačiau apie orus TV3 Žiniose kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Visą jo orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
O tai
O tai
2026-10-01 07:18
Smogs šalnos ar ne:))))?
Atsakyti
Taip taip
Taip taip
2026-10-01 07:46
Jeigu būčiau žurnalistas, tokios antraštės į galvą neateitų, tai beraščių karta ir silpnų nervų žmonių gasdinimas, šlykštu tokiais būdais pinigus užsidirbti
Atsakyti
Kukučių sakmės
Kukučių sakmės
2026-10-01 07:22
Dėmesio klausimas! Kur stichija???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų