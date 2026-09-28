Bobų vasara jau čia: orai Lietuvoje nustebins

Pateikiame naujausią meteo.lt sinoptikų prognozę:
Pirmadienio dieną be lietaus. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, vietomis 12–14, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 43 cm ir Nemune ties Smalininkais– iki 12 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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