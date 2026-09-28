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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Bobų vasara jau čia: orai Lietuvoje nustebins

2026-09-28 06:00 / šaltinis: Meteo.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 06:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artimiausiomis dienomis sulauksime tikro šilumos pliūpsnio. Termometrų stulpeliai šoktels iki 22 laipsnių, o tai reiškia, kad bobų vasara jau čia pat.

Artimiausiomis dienomis sulauksime tikro šilumos pliūpsnio. Termometrų stulpeliai šoktels iki 22 laipsnių, o tai reiškia, kad bobų vasara jau čia pat.

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6

Pateikiame naujausią meteo.lt sinoptikų prognozę:

Pirmadienio dieną be lietaus. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.

Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, vietomis 12–14, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

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Hidrologinė situacija

Rugsėjo 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 43 cm ir Nemune ties Smalininkais– iki 12 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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Faktas
Faktas
2026-09-28 06:07
Nėr bobų, vien pyderai ir prostitutės
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