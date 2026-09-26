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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Atkeliauja bobų vasara: pasakė, kiek truks šilti orai

2026-09-26 13:00 / šaltinis: Meteo.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-26 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artimiausiomis dienomis orai Lietuvoje gerokai nustebins – termometrų stulpeliai perkops ir 20-ies laipsnių riba.

Artimiausiomis dienomis orai Lietuvoje gerokai nustebins – termometrų stulpeliai perkops ir 20-ies laipsnių riba.

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Pateikiame naujausią meteo.lt sinoptikų prognozę:

Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–17 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną be žymesnio lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį be lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje iki 11, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

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Atkeliauja bobų vasara

Meteorologas Gytis Valaika „Facebook“ puslapyje „Orai ir klimatas“ Lietuvoje atskleidė, kiek tokie orai laikysis ir kiek truks pati bobų vasara.

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„Niekas nesikeičia. Nuo sekmadienio prasidės sausų, dažnai saulėtų ir šiltų orų laikotarpis. Šilumos pikas tikėtinas antradienį, kuomet oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Šiemet Bobų vasara tęsis bent keletą dienų ir ji bus labai įprastu šiam reiškiniui metų laiku – ties rugsėjo ir spalio sandūra.

Kas yra bobų vasara skirtingose šalyse apibrėžiama truputį skirtingai. Apibendrinus galima sakyti, kad tai yra tarp rugsėjo antros ir spalio pirmos pusės pasitaikantis šiltų ir saulėtų orų laikotarpis. Lietuvoje jis būna ne kiekvienais metais. Tradiciškai, pas mus to galima tikėtis sulaukti po vėsių ir lietingų orų laikotarpio arba po laikotarpio su šaltomis naktimis, kuomet žemę nubalina pirmosios rudens šalnos. Po to, pasikeitus atmosferos cirkuliacijai regione, išauga atmosferos slėgis ir iš pietvakarių-pietų atslenka sauso bei šilto oro srautai. Jeigu sąlygos būna palankios, tuomet viskas gali užsitęsti net iki 1-2 savaičių. Vaizdžiai kalbant, tai yra paskutinis vasaros pasispardymas jau prasidėjus auksiniam rudeniui.

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Beje, mačiau ginčių internetuose, kad tai nebus Bobų vasara. Kaip minėjau, reiškinio apibrėžimas nėra itin konkretus. Nors šiemet rugsėjį šalnų nebuvo (išvengėme jų dėl didelio debesuotumo), bet buvo vėsus ir drėgnas laikotarpis. Meteorologinė vasara irgi pasibaigusi. Logika paprasta: po rudeniškų orų atkeliauja vasariškesni orai, todėl tai tikrai galima vadinti Bobų vasara“ , – rašo ekspertas.

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Hidrologinė situacija

Rugsėjo 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 43 cm ir Nemune ties Smalininkais– iki 12 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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