Sulauksime pavojingo reiškinio, orai keisis: štai kas laukia artimiausiomis dienomis

Pateikiame naujausią meteo.lt orų prognozę:
Šiandien be lietaus. Rytą vietomis rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį pietinių krypčių, silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Sekmadienį vietomis trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, naktį 2–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 1 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, kai kur iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Širvintoje ties Liukonimis – iki 20 cm. Žymesnis kritimas, iki 38cm, stebimas Nevėžyje ties Panevėžiu.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Vakar plačiau apie orus TV3 Žiniose kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Visą jo orų prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.