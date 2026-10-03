„Žaibas“ Portugalijoje atsitiesė po pralaimėjimo ir triumfavo vandensvydžio turnyre

Turnyre „Žaibas“ sužaidė ketverias rungtynes. Pirmajame mače Lietuvos klubas 12:13 nusileido Portugalijos „Vitoria SC“, tačiau vėliau iškovojo tris pergales iš eilės.
„Žaibas“ 19:12 įveikė Nyderlandų ZPC „Amersfoort“, 20:13 pranoko Portugalijos „Porto Fluvial“ ir pateko į turnyro finalą. Lemiamoje dvikovoje Lietuvos komanda dar kartą susitiko su „Vitoria SC“ ir šįkart šventė pergalę 18:15.
Lietuvos vandensvydžio klubų netrukus laukia šalies čempionato startas. Pirmasis turas spalio 9–10 dienomis bus surengtas Alytuje.
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