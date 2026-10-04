Lietuvos rankinio lygoje – favoritų pergalės ir neįtikėtinas čempionų rezultatyvumas

Didžiausia intriga šiame ture prognozuota Kaune, kur „Granitas-Karys“ priėmė turnyrinės lentelės kaimynę Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandą. Pirmą kėlinį vyko labai atkakli kova, bet po pertraukos kauniečiai tvirtai perėmė iniciatyvą į savo rankas ir iškovojo pergalę 33:29 (15:13).
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė tunisietis Mehdi Berry, pelnęs 8 įvarčius, Simas Butkus prie pergalės pridėjo 7 įvarčius, Marius Kairys – 5, Gerardas Vainauskas ir Rokas Alekšiūnas – po 3.
Alytaus komandai Manvydas Lazauskas pelnė 10 įvarčių, Nedas Buronko – 8, Simonas Babarskas – 4.
„Aikštelėje vyravo toks lengvas chaosas. Mūsų planas buvo greitai bėgti puolime ir pelnyti lengvus įvarčius. Tai įgyvendinome, bet nepavyko sustabdyti to jaunatviško lėkimo. Buvome sutarę, kad tam tikrose situacijose nubėgę į greitą puolimą, turime sustoti ir rengti pozicinę ataką. Bet dėl skubotų sprendimų padarėme per daug klaidų. Tai neleido lengviau atsikvėpti iki rungtynių pabaigos. Nepaisant to, esu patenkintas rungtynėmis ir Kaune likusiais dviem taškais“, – komentavo „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.
„Ne iki galo laikėmės žaidybinio plano ir tam tikrų mūsų susitarimų. Tai leido varžovams lengviau pelnyti greitus įvarčius ir pakreipti rungtynių eigą savo pusėn. Ankstyva Andriaus Montvilo raudona kortelė taip pat šiek tiek išmušė iš vėžių, nes neturime lygiaverčių keitimų. Džiugina tik tai, kad kovojome iki galo ir radome jėgų kautis gynyboje ir puolime tiek, kiek šiai dienai leidžia mūsų galimybės. Bet tikiu, kad dar turime ir rezervo“, – sakė „Varsa-Stronglasas“ komandos treneris Tadas Stankevičius.
Jau ketvirtą pergalę iš eilės iškovojo čempionų titulą ginantys Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. LRL lyderiai svečiuose 40:30 (19:14) nugalėjo lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“. Tai jau trečios rungtynėse iš eilės, kuriose „Dragūnas“ pelnė net po 40 įvarčių.
Nugalėtojams Mykolas Lapiniauskas pelnė 8 įvarčius, Paulius Čėsna – 6, Lukas Juškėnas – 5, Artūras Budraitis – 4, Orestas Siutelas, Matas Kairys, Vilius Dirgėla, Donatas Dulkys ir ukrainietis Danilas Plachotinas – po 3. „Dragūno“ vartininkas moldavas Ioanas Saharneanas atrėmė 13 metimų iš 27-ių (48 proc.).
„Ūlos“ komandai Ignas Savičius pelnė 8 įvarčius, Arnas Narijauskas – 7, Eimantas Tenenė – 5, Armandas Pangonis – 3. Varėnos ekipos vartininkai Erikas Kaupinis atrėmė 10 metimų iš 33-ijų (30 proc.), Grantas Krapukaitis – 7 iš 24-ių (29 proc.).
Pergalių seriją iki trijų pratęsė vicečempionė Vilniaus „Šviesa“. Vilniečiai išvykoje 33:28 (17:15) nugalėjo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą.
Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Šarūnas Ugianskis, realizavęs visus 10 metimų. Domantas Ivanauskas prie pergalės pridėjo 5 įvarčius, Tauras Pundinas ir kanadietis Theodoras Kuypersas – po 4, Ernestas Stvolas ir ukrainietis Vladislavas Koržukas – po 3. „Šviesos“ vartininkai Giedrius Morkūnas atrėmė 11 metimų iš 23-ijų (48 proc.), Matas Pranckevičius – 7 iš 20-ies (35 proc.).
„Pieno žvaigždžių“ ekipai Modestas Štarolis pelnė 7 įvarčius, ukrainietis Ihoris Odinokovas – 6, Titas Janušonis – 5, ukrainietis Denysas Usinovas – 4.
LRL čempionate pirmauja visas 4 pergales iškovojęs „Dragūnas“. Viena pergale nuo lyderių atsilieka rungtynėmis mažiau sužaidusi „Šviesa“. Per 4 turus 2 pergales iškovojęs „Granitas-Karys“ pakilo į 3 vietą. Toliau rikiuojasi per 3 rungtynes po kartą laimėjusios „Pieno žvaigždės“ ir „Varsa-Stronglasas“. Pergalių sąskaitos dar neatidarė „Vilnius“ ir „Ūla“.
Kitą savaitę vyks trejos LRL rungtynės. Trečiadienį sostinėje HC „Vilnius“ priims „Dragūną“, o „Šviesa“ žais su Alytaus ekipa. Šeštadienį „Granitas-Karys“ namuose susitiks su „Ūla“.
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