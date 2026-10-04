Lietuvos futbolo rinktinė nusileido Azerbaidžanui ir prarado grupės lyderių poziciją UEFA Tautų lygoje

Azerbaidžane įvykusiose rungtynėse lietuviams pergalė būtų garantavusi pirmąją vietą grupėje, o lygiosios būtų išlaikiusios iniciatyvą Lietuvos rinktinės rankose. Visgi, Lietuvos rinktinei teko patirti pralaimėjimą 0:1.
Pirmajame kėlinyje Azerbaidžano rinktinė kūrėsi pavojingesnes progas, kol galiausiai sugebėjo pasižymėti. Tomui Švedkauskui iš pradžių pavyko išgelbėti savo komandą, bet antruoju bandymu padėti lietuviams nesugebėjo ir jis. Iš arti kamuolį į vartus nukreipė Abdulakhas Khaybulaevas.
Lietuvos rinktinei vilties buvo įpūtęs epizodas antrojo kėlinio pradžioje. Įvarčio autorius už greitos atakos stabdymą prieš save išvydo antrąją geltoną kortelę. Visgi, teisėjas po peržiūros priėmė visiškai kitokį sprendimą: kortelę futbolininkui panaikino, o Artūrą Dolžnikovą nubaudė už vaidybą.
Šis epizodas ilgam išmušė lietuvius iš žaidybinio ritmo. Perimti žaidimo vadžias jiems pavyko tik dvikovos pabaigoje, bet iki smūgių buvo nedaug, o pavojingiausią Armando Kučio bandymą atrėmė vartininkas.
Pralaimėjimas komplikavo lietuvių viltis laimėti šią grupę. Dabar Azerbaidžanas (5 taškai) aplenkė lietuvius (4 taškai) ir jiems užtenka paskutinėse rungtynėse nugalėti Lichtenšteiną.
A. Dolžnikovas susikūrė progą, bet rinkosi perdavimą ten, kur nebuvo nė vieno komandos draugo.
Lietuvos rinktinei išsigelbėti lieka 6 minutės.
Azerbaidžano rinktinė turėjo progą uždaryti rungtynes, bet jiems greitoje atakoje nepavyko atlikti pavojingo smūgio.
A. Kučys smūgiuoja pavojingai, bet vartininkas akrobatiškai gelbėja komandą.
A. Kučys turėjo progą smūgiui galva, bet jis skrieja gerokai virš vartų.
Puikus Motiejaus Burbos perdavimas į baudos aikštelę, bet du lietuviai sutrukdė vienas kitam atlikti smūgį.
T. Švedkauskui vėl tenka gelbėti Lietuvos rinktinę.
Lietuvos rinktinei niekaip nepavyksta atsitiesti po šio epizodo, o Azerbaidžanas pabėga į ataką 3 prieš 3, bet lietuvių laimei jo smūgis skrieja gerokai virš vartų.
Teisėjas parodė raudoną kortelę varžovų žaidėjui, bet po VAR peržiūros priėmė Lietuvos rinktinei nesuvokiamą sprendimą: kortelė buvo atšaukta ir geltoną kortelę už vaidybą skyrė Artūrui Dolžnikovui.
Prasidėjo antrasis dvikovos kėlinys.
Pirmasis kėlinys baigtas. Po jo pranašumą turi Azerbaidžanas.
Galimybė baudos smūgiui, bet Gvido Gineičio bandymas itin nesėkmingas.
Armandas Kučys gražiai kulnu palieka kamuolį Vykintui Slivkai, bet šio smūgis skrieja tiesiai į vartininką.
Lietuvos rinktinė atsiduria besivejančių vaidmenyje. Tomas Švedkauskas fantastiškai ištraukė pirmąjį varžovų smūgį galva, bet pagalbos iš komandos draugų nesulaukė ir vėliau jau krito į vartis į tuščius vartus.
Artūras Dolžnikovas susitvarko su gynėju ir pabėgęs vienas prieš vartininką šį palieka už nugaros bei pelno įvartį. Visgi, lietuviui užfiksuotas žaidimas ranka.
Puiki Azerbaidžano rinktinės proga, po kurios savo komandą gelbėja Tomas Švedkauskas.
Pirmasis lietuvių kampinis, bet jokio pavojaus sukurti nepavyksta.
Rungtynių pradžioje abi komandos keičiasi klaidomis.
Prasidėjo dvikova Azerbaidžane!
Lietuvos rinktinės sudėtis:
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Tautų lygos D grupės antroje grupėje Lietuvos rinktinė su 4 taškais pirmauja grupėje, o Azerbaidžanas su 2 taškais žengia antras.
• Pergalė Lietuvos rinktinei leistų užsitikrinti pirmąją vietą grupėje dar prieš paskutines jos rungtynes.
• Pirmasis tarpusavio susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1.
• Azerbaidžano rinktinė fiksuoja sėkmingą seriją: nepralaimėjo 6 iš paskutinių 7 rungtynių.
• Tai bus antrosios oficialios rinktinių tarpusavio rungtynės. Be lygiosiomis pasibaigusios akistatos Kaune, iki tol komandos tris kartus žaidė draugiškus susitikimus ir užfiksuota lygybė: 1 pergalė, 1 lygiosios ir 1 pralaimėjimas.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Žinome, koks rezultatas tenkintų juos ir mus, bet tai neturėtų mūsų sąmonėje įleisti minties, kad mums užtenka lygiųjų, tikrai iš patirties žinau, kad tai nėra geras būdas pasitikti laukiančias rungtynes, tad mes tikrai kovosime dėl pergalės.
Jie irgi savomis atkarpomis turėjo iniciatyvą, įmušė įvartį, o mes sukūrėme galbūt viena kita proga daugiau. Bet tai buvo lygiaverčių varžovų dvikova.“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
„Labai man nepatinka visi šitie skaičiavimai prieš rungtynes, visada išeini žaisti ir laimėti. Kaune pamatėme, kad komandos tikrai panašaus lygiom jie turi kokybiškų žaidėjų, taip pat ir mes, todėl neturėtume bijoti eiti žaisti. Jeigu pradėtume žaisti dėl lygiųjų, būtų tikrai blogai, tad to tikrai nebus – eisime žaisti dėl pergalės. Vėlgi, suprantame, kad lygiosios irgi nėra blogas rezultatas, bet čia kol kas tik skaičiavimai.“
Justas Lasickas, Lietuvos rinktinės saugas
Komandų formos:
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Lietuvos rinktinės spaudimas vaisių neatnešė. Pralaimėjimas leidžia oponentams aplenkti juos turnyro lentelėje.