Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos futbolo rinktinė nusileido Azerbaidžanui ir prarado grupės lyderių poziciją UEFA Tautų lygoje

2026-10-04 17:56 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 17:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos futbolo rinktinei nepavyko išlaikyti pirmosios pozicijos UEFA Tautų lygos D diviziono 2 grupėje.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Lietuvos futbolo rinktinei nepavyko išlaikyti pirmosios pozicijos UEFA Tautų lygos D diviziono 2 grupėje.

REKLAMA
3

Azerbaidžane įvykusiose rungtynėse lietuviams pergalė būtų garantavusi pirmąją vietą grupėje, o lygiosios būtų išlaikiusios iniciatyvą Lietuvos rinktinės rankose. Visgi, Lietuvos rinktinei teko patirti pralaimėjimą 0:1.

Pirmajame kėlinyje Azerbaidžano rinktinė kūrėsi pavojingesnes progas, kol galiausiai sugebėjo pasižymėti. Tomui Švedkauskui iš pradžių pavyko išgelbėti savo komandą, bet antruoju bandymu padėti lietuviams nesugebėjo ir jis. Iš arti kamuolį į vartus nukreipė Abdulakhas Khaybulaevas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos rinktinei vilties buvo įpūtęs epizodas antrojo kėlinio pradžioje. Įvarčio autorius už greitos atakos stabdymą prieš save išvydo antrąją geltoną kortelę. Visgi, teisėjas po peržiūros priėmė visiškai kitokį sprendimą: kortelę futbolininkui panaikino, o Artūrą Dolžnikovą nubaudė už vaidybą.

REKLAMA
REKLAMA

Šis epizodas ilgam išmušė lietuvius iš žaidybinio ritmo. Perimti žaidimo vadžias jiems pavyko tik dvikovos pabaigoje, bet iki smūgių buvo nedaug, o pavojingiausią Armando Kučio bandymą atrėmė vartininkas.

REKLAMA

Pralaimėjimas komplikavo lietuvių viltis laimėti šią grupę. Dabar Azerbaidžanas (5 taškai) aplenkė lietuvius (4 taškai) ir jiems užtenka paskutinėse rungtynėse nugalėti Lichtenšteiną.

Rungtynių eiga:
Svarbiausios naujienos
90 min.

Lietuvos rinktinės spaudimas vaisių neatnešė. Pralaimėjimas leidžia oponentams aplenkti juos turnyro lentelėje.

REKLAMA
REKLAMA
90 min.

A. Dolžnikovas susikūrė progą, bet rinkosi perdavimą ten, kur nebuvo nė vieno komandos draugo.

90 min.

Lietuvos rinktinei išsigelbėti lieka 6 minutės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
90 min.

Azerbaidžano rinktinė turėjo progą uždaryti rungtynes, bet jiems greitoje atakoje nepavyko atlikti pavojingo smūgio.

REKLAMA
87 min.

A. Kučys smūgiuoja pavojingai, bet vartininkas akrobatiškai gelbėja komandą.

81 min.

A. Kučys turėjo progą smūgiui galva, bet jis skrieja gerokai virš vartų.

REKLAMA
78 min.

Puikus Motiejaus Burbos perdavimas į baudos aikštelę, bet du lietuviai sutrukdė vienas kitam atlikti smūgį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
74 min.

T. Švedkauskui vėl tenka gelbėti Lietuvos rinktinę.

66 min.

Lietuvos rinktinei niekaip nepavyksta atsitiesti po šio epizodo, o Azerbaidžanas pabėga į ataką 3 prieš 3, bet lietuvių laimei jo smūgis skrieja gerokai virš vartų.

REKLAMA
54 min.

Teisėjas parodė raudoną kortelę varžovų žaidėjui, bet po VAR peržiūros priėmė Lietuvos rinktinei nesuvokiamą sprendimą: kortelė buvo atšaukta ir geltoną kortelę už vaidybą skyrė Artūrui Dolžnikovui.

REKLAMA
46 min.

Prasidėjo antrasis dvikovos kėlinys.

45 min.

Pirmasis kėlinys baigtas. Po jo pranašumą turi Azerbaidžanas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
41 min.

Galimybė baudos smūgiui, bet Gvido Gineičio bandymas itin nesėkmingas.

35 min.

Armandas Kučys gražiai kulnu palieka kamuolį Vykintui Slivkai, bet šio smūgis skrieja tiesiai į vartininką.

REKLAMA
25 min.

Lietuvos rinktinė atsiduria besivejančių vaidmenyje. Tomas Švedkauskas fantastiškai ištraukė pirmąjį varžovų smūgį galva, bet pagalbos iš komandos draugų nesulaukė ir vėliau jau krito į vartis į tuščius vartus.

REKLAMA
21 min.

Artūras Dolžnikovas susitvarko su gynėju ir pabėgęs vienas prieš vartininką šį palieka už nugaros bei pelno įvartį. Visgi, lietuviui užfiksuotas žaidimas ranka.

REKLAMA
REKLAMA
17 min.

Puiki Azerbaidžano rinktinės proga, po kurios savo komandą gelbėja Tomas Švedkauskas.

15 min.

Pirmasis lietuvių kampinis, bet jokio pavojaus sukurti nepavyksta.

8 min.

Rungtynių pradžioje abi komandos keičiasi klaidomis.

1 min.

Prasidėjo dvikova Azerbaidžane!

REKLAMA
15:03

Lietuvos rinktinės sudėtis:

REKLAMA

Įdomūs faktai prieš rungtynes:

• Tautų lygos D grupės antroje grupėje Lietuvos rinktinė su 4 taškais pirmauja grupėje, o Azerbaidžanas su 2 taškais žengia antras.

• Pergalė Lietuvos rinktinei leistų užsitikrinti pirmąją vietą grupėje dar prieš paskutines jos rungtynes.

• Pirmasis tarpusavio susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1.

• Azerbaidžano rinktinė fiksuoja sėkmingą seriją: nepralaimėjo 6 iš paskutinių 7 rungtynių. 

• Tai bus antrosios oficialios rinktinių tarpusavio rungtynės. Be lygiosiomis pasibaigusios akistatos Kaune, iki tol komandos tris kartus žaidė draugiškus susitikimus ir užfiksuota lygybė: 1 pergalė, 1 lygiosios ir 1 pralaimėjimas.

Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Žinome, koks rezultatas tenkintų juos ir mus, bet tai neturėtų mūsų sąmonėje įleisti minties, kad mums užtenka lygiųjų, tikrai iš patirties žinau, kad tai nėra geras būdas pasitikti laukiančias rungtynes, tad mes tikrai kovosime dėl pergalės.

Jie irgi savomis atkarpomis turėjo iniciatyvą, įmušė įvartį, o mes sukūrėme galbūt viena kita proga daugiau. Bet tai buvo lygiaverčių varžovų dvikova.“

Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris

„Labai man nepatinka visi šitie skaičiavimai prieš rungtynes, visada išeini žaisti ir laimėti. Kaune pamatėme, kad komandos tikrai panašaus lygiom jie turi kokybiškų žaidėjų, taip pat ir mes, todėl neturėtume bijoti eiti žaisti. Jeigu pradėtume žaisti dėl lygiųjų, būtų tikrai blogai, tad to tikrai nebus – eisime žaisti dėl pergalės. Vėlgi, suprantame, kad lygiosios irgi nėra blogas rezultatas, bet čia kol kas tik skaičiavimai.“

Justas Lasickas, Lietuvos rinktinės saugas

 

Komandų formos:

 

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų