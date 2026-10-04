Dar vieną buvusį UFC čempioną greitai sustabdęs Paytonas Talbottas į kovą iškvietė Seaną O'Malley

🚨 C'EST LE 7E FINISH AU PREMIER ROUND EN 8 COMBATS SUR RMC SPORT 1 !! 💥 Payton Talbott ne fait qu'une bouchée de l'ancien champion Deiveson Figueiredo dans ce co main event ! https://t.co/t61oOFGLvQ— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) October 4, 2026
Prieš šią aakistatą 2025 metais Henry Cejudo jau įveikęs P. Talbottas buvo laikomas ryškiu favoritu, bet jam vis tiek reikėjo tai įrodyti narve, ką jis ir padarė nepriekaištingai.
Tiksliu smūgiu dešine ranka tiesiai į veidą dvikovos pradžioje buvusį visų lengviausio svorio kategorijos čempioną į nokdauną pasiuntęs amerikietis neleido varžovui atsikvėpti. D. Figueiredo sugebėjo pakilti ant kojų, tačiau P. Talbottas tęsė spaudimą ir atliko galingą smūgį keliu, kai oponentas bandė atlikti parvertimą. Bandydamas sulėtinti tempą, brazilas sugriebė varžovą, bet, kovotojams atsiskyrus, P. Talbottas vėl atakavo galingais smūgiais.
Nors D. Figueiredo buvo pasiryžęs atsakyti tuo pačiu, šis žaidimo planas nepasiteisino – prie narvo krašto prispaustas buvęs čempionas praleido dar vieną tikslių smūgių krušą. Nesulaukęs jokio kovotojo pasipriešinimo, teisėjas Jasonas Herzogas galiausiai sustabdė kovą praėjus vos 2 min. 9 sek. nuo pirmojo raundo pradžios.
Iškovojęs pergalę techniniu nokautu, iškalbingas kovotojas iš karto nusitaikė į buvusį lengviausio svorio kategorijos diviziono valdovą Seaną O'Malley (20-3 MMA, 12-3 UFC).
„Labai džiaugiuosi. Ką tik nušluosčiau grindis dviem čempionais iš eilės ir noriu dar vieno, – po kovos duodamas interviu Joe Roganui teigė P. Talbottas. – Seanai O'Malley, negali bėgti amžinai. Duokite žmonėms tai, ko jie nori.“
Anksčiau P. Talbottas atvirai pasakojo, jog jam buvo siūlyta kova prieš S. O'Malley „UFC White House“ turnyre, tačiau organizacija galiausiai pasirinko Aiemanną Zahabi. Tą vakarą varžovą nokautavęs S. O'Malley dabar vėl atsidūrė sparčiai į UFC elitą kylančio P. Talbotto taikiklyje.
„UFC 332“ turnyro rezultatai:
Natalia Silva įveikė Wang Cong vieningu teisėjų sprendimu (48:47, 48:47, 49:46) – iškovojo laisvą moterų visų lengviausio svorio kategorijos titulą
Paytonas Talbottas įveikė Deivesoną Figueiredo techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 2:09
Estebanas Ribovicsas įveikė Kingą Greeną techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 4:08
Roberto Soldicas įveikė Khaosą Williamsą vieningu teisėjų sprendimu (29:28, 29:27, 29:27)
Romanas Kopylovas įveikė Atebą Gautierą techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 3:12
Imanolas Rodriguezas įveikė Aldeną Corią techniniu nokautu (spyriu į korpusą) – 1-asis raundas, 3:11
Damianas Pinasas įveikė Andrejų Puliajevą nokautu (smūgiu ranka) – 1-asis raundas, 1:15
Marcusas McGhee įveikė Anthony Romero techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 4:58
Anthony Wintas įveikė Lucasą Armand'ą techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 0:23
Johnny Walkeris įveikė Micką Parkiną nokautu (smūgiu keliu) – 1-asis raundas, 3:35
Jacobe'as Smithas įveikė Bruce'ą Whiteheadą nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 1:32
Alexanderis Hernandezas įveikė Rafaelį dos Anjosą techniniu nokautu (smūgiais) – 2-asis raundas, 3:12
Ismailas Naurdijevas įveikė Marviną Vettori vieningu teisėjų sprendimu (29:28, 29:28, 29:28)
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