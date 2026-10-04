„UFC 332“: Natalia Silva užtikrintai tapo čempione, užfiksuoti net 9 nokautai pirmuosiuose raunduose

Dėl patirtos traumos šį diržą neseniai atlaisvinti turėjo Valentina Ševčenko, todėl tai vos antras kartas diviziono istorijoje, kai čempionės auksas priklauso kam nors kitam. Į svarbiausią karjeros akistatą N. Silva žengė turėdama net 15-os pergalių seriją, per kurią nugalėjo tokias buvusias čempiones kaip Jessicą Andrade, Alexą Grasso ir Rose Namajunas. Jos varžovei šis pralaimėjimas nutraukė 4-ių laimėtų kovų seriją – paskutinį kartą W. Cong nesėkmę UFC organizacijoje patyrė 2024-ųjų lapkritį, kai privertimo pasiduoti veiksmu nusileido Gabriellai Fernandes.
Kova toli gražu nepriminė trilerio. Žiūrovai „Delta Center“ arenoje liko nusivylę pasyvesniu sportininkių tempu ir pasigirdus finaliniam gongui jas nušvilpė. Nepaisant to, narve dominavusi brazilė neleido neigiamoms emocijoms sugadinti nuotaikos bei efektyviai išnaudojo savo greitį ir tikslumą, atakuodama kojas bei korpusą.
Kinė bandė atlikti atsargesnius, o kartais – ir plačius, desperatiškus smūgius ieškodama greito finišo, bet jau 1-ajame raunde paslydo ir atsidūrė ant žemės, kovodama dėl pozicijos prie narvo. 2-ajame raunde žaibiška varžovės ataka koja į galvą pasiuntė W. Cong į nokdauną, po kurio veiksmas vėl persikėlė ant grindų. Nors W. Cong sugebėjo atsistoti, 3-iajame raunde dar vienas spyris trumpam vėl išmušė ją iš pusiausvyros. W. Cong bandė atsakyti stipriais smūgiais koja į korpusą ir sulėtinti varžovę klynče, tačiau N. Silva kaskart išsivaduodavo. Paskutiniame raunde W. Cong dar sukrėtė naująją čempionę stipriu smūgiu kaire ranka, tačiau pergalei šio pavojingo epizodo neužteko – pranašumą išlaikiusi N. Silva šventė didžiausią karjeros laimėjimą.
„Esu labai laiminga. Noriu visiems pasakyti – niekada nepasiduokite. Šis diržas čia yra todėl, kad Dievas man suteikė galimybę. Žinojau, kad ji yra kieta kovotoja. Ši kova įrodė, kodėl ji metė man iššūkį. Tai yra Natalios Silvos eros pradžia. Aš esu naujoji karalienė“, – po mačo kalbėjo 125-ių svarų limitą turinčios svorio kategorijos čempionė.
Buvusi čempionė V. Ševčenko nedelsė ir socialiniuose tinkluose asmeniškai sureagavo į brazilei atitekusį titulą.
„Visiškai pelnyta, Natalia, sveikinu! Man malonu žinoti, kad UFC čempionės diržą dabar laiko to verta kovos menų atstovė – tokia, kokia esi tu! Bet per daug neatsipalaiduok – laikyk jį šiltai, aš greitai ateisiu savo diržo“, – „X“ platformoje rašė V. Ševčenko.
Tiksli pastarosios sugrįžimo į sportą data vis dar nėra aiški, tačiau UFC atstovai užsiminė, kad kita N. Silvos varžovė turėtų būti A. Grasso, kuri rugsėjį įveikė Manon Fiorot.
Išskirtinis šis turnyras buvo ir dėl užfiksuotų dviejų nokautų rekordų. Iš viso net 11-a kovų baigėsi po tikslių smūgių, taip aplenkiant ankstesnį, 2025-ųjų rugsėjį pasiektą 9-ių nokautų rekordą. Negana to, užfiksuotas rekordinis nokautų pirmajame raunde skaičius. Estebanas Ribovicsas, 1-ajame raunde įveikęs Kingą Greeną, užfiksavo rekordinį 8-ąjį nokautą pirmajame raunde per vieną vakarą, o jau kitoje kovoje Paytonas Talbottas greitai susidorojo su Deivesonu Figueiredo, pakeldamas šią pirmojo raundo finišų kartelę iki 9-ių. Ankstesnis 7-ių nokautų pirmajame raunde per vieną turnyrą rekordas buvo užfiksuotas tris kartus: 2005-ųjų balandį, liepą vykusiame „UFC 329“ bei rugpjūtį surengtame „UFC Fight Night“ turnyre.
„UFC 332“ turnyro rezultatai:
Natalia Silva įveikė Wang Cong vieningu teisėjų sprendimu (48:47, 48:47, 49:46) – iškovojo laisvą moterų visų lengviausio svorio kategorijos titulą
Paytonas Talbottas įveikė Deivesoną Figueiredo techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 2:09
Estebanas Ribovicsas įveikė Kingą Greeną techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 4:08
Roberto Soldicas įveikė Khaosą Williamsą vieningu teisėjų sprendimu (29:28, 29:27, 29:27)
Romanas Kopylovas įveikė Atebą Gautierą techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 3:12
Imanolas Rodriguezas įveikė Aldeną Corią techniniu nokautu (spyriu į korpusą) – 1-asis raundas, 3:11
Damianas Pinasas įveikė Andrejų Puliajevą nokautu (smūgiu ranka) – 1-asis raundas, 1:15
Marcusas McGhee įveikė Anthony Romero techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 4:58
Anthony Wintas įveikė Lucasą Armand'ą techniniu nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 0:23
Johnny Walkeris įveikė Micką Parkiną nokautu (smūgiu keliu) – 1-asis raundas, 3:35
Jacobe'as Smithas įveikė Bruce'ą Whiteheadą nokautu (smūgiais) – 1-asis raundas, 1:32
Alexanderis Hernandezas įveikė Rafaelį dos Anjosą techniniu nokautu (smūgiais) – 2-asis raundas, 3:12
Ismailas Naurdijevas įveikė Marviną Vettori vieningu teisėjų sprendimu (29:28, 29:28, 29:28)
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