Manto Kondratavičiaus laukia naujas išbandymas UFC: lietuvis sužinojo savo varžovą

Let's go Lithuania 🇱🇹 👊— UFC Europe (@UFCEurope) October 2, 2026
Mantas Kondratavicius returns at #UFCVegas124 vs Wes Schultz! pic.twitter.com/CceuZKgTcq
M. Kondratavičius į antrąją UFC kovą žengs turėdamas 9 pergales ir 1 pralaimėjimą. Profesionalo karjeroje lietuvis šešis kartus laimėjo nokautu, dar dvi pergales iškovojo skausmingais veiksmais, o vieną – teisėjų sprendimu. Penkios jo pergalės pasiektos jau pirmajame raunde.
M. Kondratavičius UFC debiutavo šių metų kovą Londone. Tuomet jis po trijų raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė Antonio Trocoli. Prieš patekdmas į UFC lietuvis 2025 metais „Dana White's Contender Series“ turnyre nokautavo Dani Barbirą ir taip užsitikrino kontraktą su organizacija.
Jo būsimas varžovas W. Schultzas į kovą stos su 9 pergalių ir 4 pralaimėjimų rezultatu. 30-metis amerikietis šešias pergales iškovojo skausmingais veiksmais, dar du kartus laimėjo nokautu ir kartą – teisėjų sprendimu.
W. Schultzas UFC debiutavo taip pat šiemet. Pirmoje kovoje jis techniniu nokautu nugalėjo Damianą Pinasą, o gegužę trečiajame raunde privertė pasiduoti Beną Johnstoną. Vis dėlto rugpjūtį amerikietis pirmajame raunde techniniu nokautu pralaimėjo Jacksonui McVey.
Kova vyks vidutinio svorio kategorijoje. Sportininkų ūgis yra identiškas (po 188 cm), o W. Schultzas turi šiek tiek ilgesnes rankas (196 cm prieš 192 cm).
„UFC Vegas 124“ turnyras vyks lapkričio 7 dieną Las Vegase esančioje „UFC Apex“ arenoje. Pagrindinėje vakaro kovoje susikaus Gabrielis Bonfimas ir Seanas Brady.
Visų UFC turnyrų pagrindines programas tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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