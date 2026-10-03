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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Manto Kondratavičiaus laukia naujas išbandymas UFC: lietuvis sužinojo savo varžovą

2026-10-03 15:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 15:46
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Lietuvos MMA kovotojas Mantas Kondratavičius sugrįš į UFC narvą. 27-erių lietuvis lapkričio 7 dieną Las Vegase (JAV) vyksiančiame „UFC Vegas 124“ turnyre susikaus su amerikiečiu Wesu Schultzu.

Mantas Kondratavičius | Organizatorių nuotr.

Lietuvos MMA kovotojas Mantas Kondratavičius sugrįš į UFC narvą. 27-erių lietuvis lapkričio 7 dieną Las Vegase (JAV) vyksiančiame „UFC Vegas 124“ turnyre susikaus su amerikiečiu Wesu Schultzu.

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M. Kondratavičius į antrąją UFC kovą žengs turėdamas 9 pergales ir 1 pralaimėjimą. Profesionalo karjeroje lietuvis šešis kartus laimėjo nokautu, dar dvi pergales iškovojo skausmingais veiksmais, o vieną – teisėjų sprendimu. Penkios jo pergalės pasiektos jau pirmajame raunde.

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M. Kondratavičius UFC debiutavo šių metų kovą Londone. Tuomet jis po trijų raundų vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė Antonio Trocoli. Prieš patekdmas į UFC lietuvis 2025 metais „Dana White's Contender Series“ turnyre nokautavo Dani Barbirą ir taip užsitikrino kontraktą su organizacija.

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Jo būsimas varžovas W. Schultzas į kovą stos su 9 pergalių ir 4 pralaimėjimų rezultatu. 30-metis amerikietis šešias pergales iškovojo skausmingais veiksmais, dar du kartus laimėjo nokautu ir kartą – teisėjų sprendimu.

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W. Schultzas UFC debiutavo taip pat šiemet. Pirmoje kovoje jis techniniu nokautu nugalėjo Damianą Pinasą, o gegužę trečiajame raunde privertė pasiduoti Beną Johnstoną. Vis dėlto rugpjūtį amerikietis pirmajame raunde techniniu nokautu pralaimėjo Jacksonui McVey.

Kova vyks vidutinio svorio kategorijoje. Sportininkų ūgis yra identiškas (po 188 cm), o W. Schultzas turi šiek tiek ilgesnes rankas (196 cm prieš 192 cm).

„UFC Vegas 124“ turnyras vyks lapkričio 7 dieną Las Vegase esančioje „UFC Apex“ arenoje. Pagrindinėje vakaro kovoje susikaus Gabrielis Bonfimas ir Seanas Brady.

Visų UFC turnyrų pagrindines programas tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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