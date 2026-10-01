Dvališvilis iš Baryso gavo netikėtą dovaną prieš svarbią kovą

„Tai – šakotis. Iš Lietuvos su meile“, – sakė I. Barysas.
M. Dvališvilis padėkojo lietuviui: „Ačiū, brolau. Dabar aš laikausi dietos, todėl paragausiu tik truputį, o visą likusį suvalgysiu po kovos“.
„Jis suteiks tau ypatingos energijos“, – juokavo I. Barysas.
M. Dvališvilis pažymėjo, kad šakotis – skanus, o I. Barysas kartvelui paaiškino, kaip jis gaminamas.
M. Dvališvilis spalio 24 d. bandys susigrąžinti pasaulio čempiono diržą, kai kausis su Piotru Janu. Dar anksčiau – jau spalio 10 d. vietos laiku – I. Baryso auklėtinė Ernesta Kareckaitė UFC narve stos į kovą su Melissa Gatto.
Visų UFC turnyrų pagrindines programas tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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