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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Neleistinas smūgis, diskvalifikacija ir kaltinimai simuliacija: TUF finalas baigėsi skandalingai

2026-09-28 09:38 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 09:38
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„The Ultimate Fighter“ 34-ojo sezono finalas UFC turnyre vos po 2 min. 19 sek. baigėsi diskvalifikacija, o po kovos Azerbaidžano atstovas Mehemmedeli Osmanli apkaltino varžovą iš Kirgizijos Ilimbeką Akylbeką vaidyba.

Kovos akimirka | Stop kadras

„The Ultimate Fighter“ 34-ojo sezono finalas UFC turnyre vos po 2 min. 19 sek. baigėsi diskvalifikacija, o po kovos Azerbaidžano atstovas Mehemmedeli Osmanli apkaltino varžovą iš Kirgizijos Ilimbeką Akylbeką vaidyba.

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M. Osmanli ir I. Akylbekas susitiko šeštadienį Las Vegase vykusiame „UFC Fight Night“ turnyre. Kova baigėsi jau pirmajame raunde. M. Osmanli atliko spyrį keliu varžovui, kuris tuo metu buvo ant žemės. Smūgis pataikė tiesiai į I. Akylbeko veidą, o teisėjas nedelsdamas sustabdė susitikimą.

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Kirgizijos kovotojas po smūgio nugriuvo ir atrodė apsvaigęs. Kadangi smūgis buvo neleistinas, M. Osmanli buvo diskvalifikuotas, o pergalė atiteko I. Akylbekui.

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Visgi, Azerbaidžano kovotojas po kovos nesutiko su tokiu rezultatu ir apkaltino varžovą vaidyba.

„Jis apsimetė. Iš pradžių jis suėmė mano koją. Tada, kai teisėjas sustabdė kovą, jis pradėjo vaidinti“, – per tiesioginę transliaciją socialiniuose tinkluose sakė M. Osmanli.

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Pakartojus epizodą sulėtintai matyti, kad I. Akylbekas iš tiesų laikė M. Osmanli koją, tačiau teisėjui sustabdžius kovą jis krito ant nugaros ir atrodė sutrikęs. Kirgizijos kovotojas liko apsvaigęs net tada, kai jo komandos nariai pasodino jį prie narvo. Po oficialaus sprendimo jį pakėlus ant kojų taip pat buvo matyti, kad jis dar nėra visiškai atsigavęs.

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Vis dėlto vien tai, kad I. Akylbekas instinktyviai bandė grumtis su varžovu, nebūtinai įrodo, jog jis simuliavo. MMA istorijoje yra buvę atvejų, kai nokautuoti kovotojai nesąmoningai bandydavo grumtis su oponentu ar net teisėju.

Dėl to M. Osmanli šalininkams teko priminti ir kitą šio epizodo pusę – būtent Azerbaidžano kovotojas atliko akivaizdžiai neleistiną spyrį ant žemės buvusiam varžovui, dėl kurio ir buvo diskvalifikuotas.

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