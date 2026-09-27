Lietuvis Lenkijoje nušlavė patyrusį varžovą: Norkus triumfavo pagrindinėje kovoje

D. Norkus nuo pat kovos pradžios demonstravo iniciatyvą ir spaudė varžovą prie tinklo. Lietuvis sėkmingai atakavo tiesiais smūgiais bei atliko keletą gerų spyrių į varžovo šlaunį.
R. Blachuta netrukus pataikė į lietuvį ir pabandė perkelti kovą į parterį, tačiau D. Norkus pirmąjį bandymą atrėmė. Po kiek laiko lenkui vis dėlto pavyko pargriauti varžovą, tačiau lietuvis greitai atsistojo.
Kovai vėl persikėlus prie tinklo, D. Norkus pataikė keliu ir sudavė R. Blachutai skaudų smūgį. Lietuvis iškart pajuto, kad varžovas sužeistas, ir tęsė ataką.
Parteryje D. Norkus perėjo į viršų, užėmė dominuojančią poziciją ir pradėjo jį atakuoti alkūnėmis bei kumščiais. Lietuvis surengė galingą smūgių seriją, kurią galiausiai nutraukė teisėjas.
🇱🇹🇮🇪 Dom Norkus vs 🇵🇱 Rafał Błachuta
Demolka w walce wieczoru! Kapitalna wygrana 22-letniego prospekta, którego zobaczymy jeszcze na galach Babilonu 🫡
Wkrótce @ArtnoxArtur zdradzi plan 🤫 pic.twitter.com/qm7QZ6mvnkREKLAMAREKLAMA— Babilon MMA (@BabilonMMA) September 27, 2026
D. Norkus profesionaliame MMA jau turi 7 pergales ir 1 pralaimėjimą. Lietuvis laimėjo antrą kovą iš eilės – ankstesniame susitikime jis smūgiais parteryje įveikė Mikko Ahmalą.
Vienintelį pralaimėjimą karjeroje D. Norkus patyrė prieš Davletą Karataevą, kuriam antrojo raundo metu pralaimėjo techniniu nokautu. Prieš tai lietuvis buvo iškovojęs penkias pergales iš eilės. D. Norkus yra kovojęs tokiose organizacijose kaip „UAE Warriors“ ir „The Cage MMA“.
Tuo metu R. Blachutai tai buvo antras pralaimėjimas iš eilės. R. Blachutos rezultatas profesionalų MMA – 17 pergalių ir 12 pralaimėjimų.
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