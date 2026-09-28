Perez negailėjo žodžių Dumont: po prieštaringos pergalės – itin nepadori žinutė

Kovotojos vėliau susitiko UFC „Fight Night 289“ turnyre. Kovai prireikė visų 3 raundų. Pasibaigus susitikimui sportininkės ir vėl apsikeitė aštriomis replikomis, todėl jas teko atskirti.
Skelbiant oficialų rezultatą, N. Dumont buvo įsitikinusi, kad jos ranka bus pakelta į viršų. Vis dėlto visi trys teisėjai pergalę skyrė A. Perez (29:28. 29:28, 29:28). Toks sprendimas internete sulaukė nemažai kritikos – dalis gerbėjų jį pavadino teisėjų klaida ar net „vagyste“.
UFC fighter Ailin Perez starts twerking on her opponent Norma Dumont after beating her 😭pic.twitter.com/Ya1WFmRc3KREKLAMA— CREATOR PULSE (@CreatorPulsee) September 27, 2026
Po kovos A. Perez savo „instagram“ paskyroje pasiuntė itin kandžią žinutę, prisimindama prieš kovą N. Dumont mestus prezervatyvus.
„Ačiū už prezervatyvus, Norma, bet man jų neprireikė, kad tave išdulkinčiau. Taip pat panaudok tuos 2 dolerius ir nusipirk kontraceptinę tabletę. Manau, kad tau jos gali prireikti“, – parašė A. Perez.
Tuo metu N. Dumont taip pat sureagavo į kovos baigtį. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše brazilė teigė neturinti jokių abejonių, kad būtent ji turėjo laimėti.
„Prieš mane ji neturėjo jokių šansų. Esu rami ir visiškai įsitikinusi, kad laimėjau. Nėra jokios abejonės. Ji pati tai žino. Atvirai kalbant, matant absurdiškus rezultatus, kokių būna MMA, net nemaniau, kad sprendimas bus mano naudai“, – sakė N. Dumont.
Norma Dumont speaks out following her controversial loss to Ailin Perez at UFC Vegas 121— Delinquent MMA (@DelinquentMMA) September 27, 2026
“It was one of the biggest absurdities I’ve ever seen in MMA” pic.twitter.com/4khAi10APk
Vėliau brazilė pasidalijo oficialaus teisėjų sprendimo nuotrauka ir atkreipė dėmesį į abiejų kovotojų reakcijas.
„Pažiūrėkite į žmogaus, kuris žino, kad pralaimėjo, veidą. Ji pati negalėjo patikėti tokiu rezultatu“, – rašė N. Dumont.
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