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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Perez negailėjo žodžių Dumont: po prieštaringos pergalės – itin nepadori žinutė

2026-09-28 09:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 09:26
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Ailin Perez po kontroversiškos pergalės prieš Normą Dumont dar kartą pasiuntė varžovei kandžią žinutę. UFC kovotojų priešprieša prasidėjo dar prieš jų akistatą. Prieš kovą vykusio svėrimo metu abi sportininkės apsikeitė aštriais žodžiais, o N. Dumont netgi išsitraukė prezervatyvus ir pinigus bei juos metė A. Perez.

Ailin Perez | Stop kadras
GALERIJA (12)

Ailin Perez po kontroversiškos pergalės prieš Normą Dumont dar kartą pasiuntė varžovei kandžią žinutę. UFC kovotojų priešprieša prasidėjo dar prieš jų akistatą. Prieš kovą vykusio svėrimo metu abi sportininkės apsikeitė aštriais žodžiais, o N. Dumont netgi išsitraukė prezervatyvus ir pinigus bei juos metė A. Perez.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ailin Perez

Kovotojos vėliau susitiko UFC „Fight Night 289“ turnyre. Kovai prireikė visų 3 raundų. Pasibaigus susitikimui sportininkės ir vėl apsikeitė aštriomis replikomis, todėl jas teko atskirti.

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Skelbiant oficialų rezultatą, N. Dumont buvo įsitikinusi, kad jos ranka bus pakelta į viršų. Vis dėlto visi trys teisėjai pergalę skyrė A. Perez (29:28. 29:28, 29:28). Toks sprendimas internete sulaukė nemažai kritikos – dalis gerbėjų jį pavadino teisėjų klaida ar net „vagyste“.

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Po kovos A. Perez savo „instagram“ paskyroje pasiuntė itin kandžią žinutę, prisimindama prieš kovą N. Dumont mestus prezervatyvus.

„Ačiū už prezervatyvus, Norma, bet man jų neprireikė, kad tave išdulkinčiau. Taip pat panaudok tuos 2 dolerius ir nusipirk kontraceptinę tabletę. Manau, kad tau jos gali prireikti“, – parašė A. Perez.

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Tuo metu N. Dumont taip pat sureagavo į kovos baigtį. Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše brazilė teigė neturinti jokių abejonių, kad būtent ji turėjo laimėti.

„Prieš mane ji neturėjo jokių šansų. Esu rami ir visiškai įsitikinusi, kad laimėjau. Nėra jokios abejonės. Ji pati tai žino. Atvirai kalbant, matant absurdiškus rezultatus, kokių būna MMA, net nemaniau, kad sprendimas bus mano naudai“, – sakė N. Dumont.

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Vėliau brazilė pasidalijo oficialaus teisėjų sprendimo nuotrauka ir atkreipė dėmesį į abiejų kovotojų reakcijas.

„Pažiūrėkite į žmogaus, kuris žino, kad pralaimėjo, veidą. Ji pati negalėjo patikėti tokiu rezultatu“, – rašė N. Dumont.

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