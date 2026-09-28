MMA narve – žaibiškas nokautas: varžovas krito veidu žemyn

J. Tanneris ir J. Davisas penktadienį „FAC 36“ turnyre Misisipėje susitiko sunkiasvorių dvikovoje. Vis dėlto kova truko vos 8 sekundes. J. Davisas varžovą nokautavo galingu dešinės rankos smūgiu. Po jo J. Tanneris prarado sąmonę ir veidu rėžėsi į tinklą. Teisėjas nedelsdamas sustabdė kovą.
KO’d face first against the cage 8 seconds into his pro MMA debut 😭 pic.twitter.com/IM7mX56XZ3— Happy Punch (@HappyPunch) September 26, 2026
26-erių J. Davisui tai buvo jau trečiasis laimėjimas per tiek pat MMA kovų. Įdomu tai, kad nė vienoje iš jų amerikietis neperžengė pirmosios minutės ribos.
Dar gegužę savo debiutinėje kovoje J. Davisas varžovą nokautavo vos per šešias sekundes. Kovo mėnesį „Synergy FC“ organizacijoje vykusiame profesionalaus MMA debiute jis pergalę nokautu iškovojo per 56 sekundes.
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